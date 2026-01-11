La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, reiteró su respaldo a una política exterior responsable, sustentada en el respeto y la cooperación entre países. Además, garantizó que desde el Senado “seguiremos trabajando con energía a favor de la soberanía nacional y en defensa de la patria”, afirmó.

“Defender la soberanía de México, con el apoyo ciudadano, es fundamental para el bienestar del país”, subrayó.

En un video publicado en redes sociales, la legisladora advirtió que los preceptos del derecho internacional plantean que debe de haber diálogo para la resolución de los conflictos, y ante las amenazas de Estados Unidos, enfatizó que “desde el Gobierno de México siempre se ha considerado que puede haber cooperación, puede haber colaboración, pero nunca subordinación y menos aún intervención”.

Laura Itzel Castillo defendió la Doctrina Estrada que ha guiado la política exterior de nuestro país y aseguró que México cuenta con un proyecto de nación que reivindica la soberanía de los pueblos y su autodeterminación para definir su destino.

“La política exterior de nuestro país se conduce con una alta responsabilidad, siempre apegada a derecho y tomando en consideración los planteamientos de nuestra Carta Magna. Nuestro país ha demostrado a lo largo de la historia su capacidad para la conducción en las cuestiones de carácter diplomático internacional. La doctrina Estrada es ni más ni menos que proveniente de uno de los diplomáticos más importantes de nuestro país del siglo pasado. Los preceptos del derecho internacional plantean que debe de haber diálogo para la resolución de los conflictos”, recalcó.

La senadora de Morena subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con el 70 por ciento de aprobación y remarcó el hecho de que obtuvo 36 millones de votos en las elecciones de 2024, “lo que nunca en la historia ningún presidente de la República había tenido en este país”.

