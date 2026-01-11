Más Información

7 de cada 10 niños deportados de EU viajaban solos

Realiza EU 33 devoluciones de menores mexicanos al día

Sheinbaum afirma que independencia y soberanía de México no son negociables ante amenazas de Trump; "nunca nos subordinamos", responde

Barcelona vs Real Madrid: Horario y transmisión para ver EN VIVO final de la Supercopa de España

"Frankenstein", de Del toro, inquieta pronósticos en los Globos de Oro

Por videojuegos y lotería, ajustarán presupuesto 2026

Lázaro Cárdenas, Michoacán.— Ante la visita de la presidenta a Michoacán, a más de dos meses del asesinato del alcalde de Uruapan, , autoridades federales y estatales reforzaron este domingo el operativo de seguridad en el trayecto que comprende de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, al puerto de Lázaro Cárdenas.

Desde las primeras horas de este domingo, se instalaron diversos retenes de seguridad sobre la carretera Lázaro Cárdenas–Uruapan, con el objetivo de resguardar el paso de la comitiva presidencial y garantizar las condiciones de seguridad en la región.

Los puntos de revisión están integrados por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y policías estatales, todos ellos portando armas largas y ubicados en zonas estratégicas y poblados como la salida de Zihuatanejo, Joluta, Lagunillas, Pantla, entre otros.

pudo constatar la instalación de cerca de 13 retenes y decenas de elementos de seguridad para la vigilancia de la zona.

De acuerdo con el programa oficial, a las 11:30 horas de este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará una asamblea informativa sobre los , acompañada por integrantes de su gabinete, en el puerto de Lázaro Cárdenas, como parte de su agenda de trabajo en la entidad.

