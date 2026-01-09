Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

“Se fue mi líder y mi amigo”, escribió Yesenia Méndez Rodríguez, en su muro de Facebook, tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Dos meses después del fatídico atentando en el centro de la localidad michoacana, la Secretaria Particular de Manzo y de la actual alcaldesa Grecia Quiroz está detenida por su presunta implicación en el caso.

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de Michoacán la aprehendieron a las afueras de la casa de la cultura donde se ubican las oficinas centrales del Ayuntamiento.

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la presidenta municipal de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz junto al exalcalde Carlos Manzo (09/01/2026). Foto: Instagram (@yessy_mendez_)

Méndez Rodríguez es abogada de profesión y en redes sociales continuamente escribía que Carlos Manzo era “el mejor presidente de Uruapan”.

De acuerdo con las investigaciones de las Fiscalía General del Estado de Michoacán, Méndez Rodríguez habría filtrado información sobre los movimientos de Carlos Manzo a los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que planearon el asesinato del fundador del movimiento de “El Sombrero”.

Tras la muerte de Carlos Manzo, Yesenia Méndez quedó como encargada de despecho del municipio de Uruapan, hasta que fue Grecia Quiroz, viuda de Manzo, fue nombrada por el Congreso del estado como la presidenta municipal sustituta.

“Muy contentos, muy agradecidos con el público con los ciudadanos que están el día de hoy aquí que nos están acompañando. Somos un gobierno muy independiente muy incluyente. Los invitamos a disfrutar un momento ameno con la familia”, dijo la funcionaria al ser entrevistada horas antes del asesinato de Carlos Manzo, durante el Décimo Octavo Festival de Velas realizado en el centro de Uruapan.

Al momento suman 15 personas detenidas por este caso que sacudió al país en noviembre del año pasado.

Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz. Foto: @yesenia.mendezrodriguez.1

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán (09/01/2026). Foto: Especial

