La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que este jueves, se reunirá con la Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, para dialogar en torno a las propuestas de dicho instituto para integrar a la reforma electoral.

La legisladora panista, explicó que ella misma presentó un decálogo en la materia, y ocho de las 10 propuestas, coinciden con lo presentado por el INE.

“Esta reunión es para que podamos dialogar sobre la propuesta que el INE ha enviado a la Comisión del Ejecutivo y también para dialogar sobre el decálogo que he presentado yo sobre los principios electorales. Hicimos un análisis de las propuestas del INE y del decálogo que yo he presentado, y tenemos en la mayoría de los 10 puntos, específicamente en ocho tenemos coincidencias”, declaró.

Entre los puntos coincidentes, destacó equidad en la contienda, rechazo al uso de recursos públicos con fines electorales, principio de proporcionalidad, así como imparcialidad y autonomía de las autoridades electorales, entre otras.

“No puede haber electores de primera, de segunda o de tercera, no puede valer distinto el voto que emite un ciudadano por el PAN, por MC o por el PRI o por Morena, no puede ser así porque todos los mexicanos pagan impuestos y todos merecen que su voto sea contado de la misma forma. También necesitamos que la autoridad sea independiente, necesitamos que las autoridades electorales no estén sujetas a, pues un, digamos a instrucciones o a mandatos o amenazas de ninguna autoridad ni municipal, ni estatal, ni federal, ni en esta elección de 2027 y en ninguna otra”, expresó.

La reunión, informó, será en punto de las 10:00 horas de este jueves, en las instalaciones sede del INE.

“Por eso, mi intención de reunirme con la presidenta Guadalupe Tadei es para que podamos dialogar sobre esta coincidencia entre las propuestas que hace el INE y el decálogo y evidentemente, así como a esa institución, a todas las instituciones y a todos los involucrados en este tema, que si me permiten, somos 230 millones de mexicanos porque esta reforma va a impactar en positivo o en negativo, dependiendo de cuáles sean las decisiones que tome”, concluyó.

