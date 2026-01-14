Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, revela que la dependencia ya realiza diversas investigaciones tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

"Estamos viendo que no haya habido alguna omisión de un servidor o de una empresa o proveedor que haya sido omiso en realizar correctamente sus funciones”, dijo.

