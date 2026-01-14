Más Información
Tren Interoceánico: Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones
Imputan a 8 personas y a representante legal de Waldo's por incendio donde murieron 24 personas; hay dos evadidos de la justicia
Sheinbaum buscará reunión con Trump después del 20 de enero; prevé abordar T-MEC, seguridad y Mundial 2026
Abogado asegura que rector de la Universidad de Campeche fue detenido "sin sustento"; si no sale libre, vamos por amparo, dice
Gemini podrá extraer detalles de correos y fotos para dar respuestas; usuarios de Google decidirán qué aplicaciones vincular
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, revela que la dependencia ya realiza diversas investigaciones tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
"Estamos viendo que no haya habido alguna omisión de un servidor o de una empresa o proveedor que haya sido omiso en realizar correctamente sus funciones”, dijo.
