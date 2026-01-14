De no lograr la libertad del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, detenido este lunes por presunta posesión de cinco gramos de cocaína, su abogado defensor, Edwin Trejo, presentará un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al argumentar que la acusación se basa en el dicho de un policía y no existe una sola evidencia gráfica.

“Tenemos contemplado implementar algún medio de defensa, en este caso recurrir a la justicia federal para alegar precisamente la arbitrariedad de mantenerlo en prisión. Lo que nosotros tenemos conocimiento solamente es el dicho del policía.

“No hay evidencia gráfica en la carpeta del lugar donde encuentra la droga, supuestamente en el vehículo. El vehículo, como fue registrado por todos los medios de comunicación, fue removido, retirado del lugar, conduciéndolo un mismo policía hasta las puertas de la fiscalía, contaminando toda evidencia que pudo haberse obtenido de ahí”, señaló el abogado a EL UNIVERSAL.

Este miércoles está programada la primera audiencia a las 11 de la mañana, en la que Trejo buscará obtener la libertad del rector.

En entrevista, Trejo resaltó que el rector, de 73 años, buscaba reelegirse como rector para un segundo periodo, enfrentaba desacuerdos con autoridades del gobierno de la morenista Layda Sansores al no permitir que dentro de la universidad campechana se realizaran actos políticos.

“Es evidente aquí, en Campeche, que en últimas fechas el rector tuvo desencuentros con la gobernadora del Estado. Ella misma expresó su desacuerdo con ciertas situaciones que desde su perspectiva estaban aconteciendo en la universidad.

“El punto culminante es la oposición del doctor de que se hiciera proselitismo político de cualquier partido en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Campeche. Entonces de ahí se desató la confrontación con el gobierno del Estado y pues vemos que ahora culmina con la detención de él y su destitución como rector”, mencionó.

Señaló que hace varias semanas, integrantes y autoridades del partido Morena le habían pedido la autorización para que se hicieran eventos que desde la óptica de Abud, eran eventos partidistas.

“Él, cuidando la imagen y la pluralidad de la universidad, pues determinó que no se accediera a esas solicitudes. Lo que se tomó como una confrontación abierta con el Poder Ejecutivo estatal”, comentó.

Agregó que el rector universitario se encuentra recluido en el centro penitenciario de San Francisco Kobén, pese a que de acuerdo a la ley, al ser una persona adulta mayor no debería continuar detenido,

“El hecho que le está atribuyendo la posesión de narcóticos simple, es un delito que si bien amerita una pena de prisión, en estas circunstancias, dado las características de la persona, que es una persona conocida, un servidor público conocido, que tiene toda su vida viviendo en Campeche, pudo el Ministerio Público, apegado estrictamente al marco legal, haber decretado su libertad con las prevenciones de ley en estas 48 horas.

“Sin embargo, aun a solicitud de esta defensa, determinaron llevarlo detenido, aun siendo persona de un grupo vulnerable, igualmente uno de sus colaboradores, que cuenta con 75 años de edad. Esto sí es algo grave, atendiendo a las particularidades. No es un privilegio lo que estábamos solicitando, sino que es algo que la propia ley, el propio Código Nacional, lo contempla. Sin embargo, la autoridad no accedió a esa petición, lo que será motivo de debate en la audiencia que tengamos ante el juez”, declaró.

