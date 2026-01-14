Más Información

Tras la detención del rector de la , José Antonio Abud Flores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no debe haber en México ninguna detención que tenga que ver con un asunto político.

En su conferencia mañanera de este miércoles 14 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que pidió a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Gobernación información de qué se le acusa y cuáles son las pruebas, aunque no por ser rector puede estar exento si cometió un delito.

“No debe haber nada que tenga que ver con asunto político, no se puede usar la justicia como una , eso no puede existir, no puede existir [...]. No por ser rector o estás exento de la justicia, o no por ser periodista estás exento de la justicia si cometiste un delito [...] Si cometes un delito, pues tiene que haber cumplimiento de la ley, tiene que haber justicia”, declaró.

Insistió que en el caso de Abud Flores tienen que revisarse las pruebas suficientes: “No puede ser que por ser rector no tenga sus consecuencias. Ahora, si es otro tema, no debe usarse la justicia para ello”.

“Nosotros confiamos en (), es una mujer que ha luchado toda su vida por la democracia en México, pero bueno, hay que ver en particular este caso”, expresó.

Indicó la Mandataria federal que con el cambio al se tiene que garantizar justicia por parte de los jueces. Acusó que en gobiernos pasados se protegía a unos cuantos.

