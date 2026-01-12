El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que las exigencias del gobierno de Estados Unidos para obtener resultados concretos en el combate al narcotráfico no representan un simple llamado diplomático, sino una advertencia directa ante la falta de resultados de Morena en materia de seguridad.

Al fijar un posicionamiento público, el dirigente priista sostuvo que la violencia desbordada y el fortalecimiento de los cárteles del crimen organizado durante los gobiernos de Morena no solo afectan la seguridad del pueblo de México, sino que comprometen la relación bilateral con Estados Unidos y la estabilidad del hemisferio.

“Cuando nuestro principal socio, vecino, aliado y amigo exige resultados tangibles contra el narcotráfico, no es un simple llamado: es una advertencia”, señaló Moreno Cárdenas.

El líder del partido tricolor afirmó que el tráfico de fentanilo y de armas es un problema transnacional que evidencia el fracaso de la estrategia de seguridad federal, al tiempo que los grupos criminales operan con niveles de poder que, dijo, los colocan como organizaciones narcoterroristas.

“El fentanilo y las armas cruzan fronteras. Los cárteles operan como ‘narcoterroristas’. La soberanía se debilita cuando no hay resultados”, expresó.

El dirigente priista acusó a Morena de haber quedado “exhibido ante los ojos del mundo”, al asegurar que el gobierno federal ha mentido sobre el combate a la producción de drogas sintéticas.

Señaló que los supuestos laboratorios de fentanilo que las autoridades presumieron haber desmantelado fueron instalados durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es un gobierno hipócrita que miente. Los laboratorios de fentanilo que según destruyeron, ¡los habían montado con López Obrador!”, afirmó.

Finalmente, el dirigente priista subrayó que México debe ser un país respetado en el escenario internacional, pero advirtió que ello solo será posible con un gobierno que ofrezca resultados reales en seguridad, y no con discursos que, dijo, no han logrado frenar la violencia ni el avance del crimen organizado.

“México debe ser respetado, pero para eso necesita un gobierno que dé resultados reales, no discursos vacíos”, concluyó.

