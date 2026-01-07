El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, condenó la política energética del gobierno de Morena, que “regala nuestro petróleo a regímenes autoritarios como Cuba”.

En redes sociales señaló que “prometieron gasolina a 10 pesos y hoy la tenemos más cara que nunca. ¿Y saben por qué? Porque en lugar de cuidar lo nuestro, Morena prefiere regalarle el petróleo a Cuba”.

El líder del tricolor acusó que el gobierno de Morena traiciona a México con cinismo, ya que mientras el pueblo “se parte el lomo para llenar el tanque, ellos reparten los recursos de todos los mexicanos como si fueran suyos”.

“Los brutos de Morena no gobiernan, destruyen”, acusó Alejandro Moreno, quien aseguró que el PRI está del lado del pueblo, defendiendo lo que es de todos.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, señaló que con datos duros, hoy sabemos que México es el principal proveedor de crudo de Cuba, incluso por encima de Venezuela.

Recordó que en 2025, Pemex se consolidó como el sostén energético de la isla, una política que se aceleró con los gobiernos de la 4T.

Insistió que este dato no es menor, pues coincide con el escándalo del "huachicol fiscal", con redes de combustible que operaron durante años sin control, y con una política energética opaca que hoy tiene consecuencias internacionales.

Añorve aseguró que tampoco es un hecho suelto el apoyo financiero a Cuba por otras vías, como la recepción y contratación de miles de médicos cubanos, pagados por el Estado mexicano, mientras el régimen retiene buena parte de esos recursos.

Remarcó que el petróleo mexicano se ha vuelto oxígeno financiero para un régimen autoritario que depende de subsidios externos para sostener su economía y su control político.

Advirtió que este tipo de decisiones no solo tienen un costo ético y político, también ponen en riesgo la relación con Estados Unidos y afectarán negativamente cualquier renegociación del T-MEC.

“Washington no es indiferente cuando México termina financiando a regímenes sancionados o señalados por violaciones a derechos humanos.

Morena normalizó desde el poder el respaldo a estos regímenes autoritarios”, aseguró el senador de Guerrero.

Dijo que México necesita una política exterior y energética que defienda la democracia, que nos coloque en una posición distinta frente a nuestros socios comerciales y le devuelva seriedad y fortaleza a nuestro país.

