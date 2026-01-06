Las enérgicas acciones de Estados Unidos sobre Venezuela pueden influir en la revisión del acuerdo comercial con México pactado para este año, manteniéndose como un factor de incertidumbre, dijo Fitch.

“El efecto de demostración de la enérgica acción de EU también puede influir en la próxima revisión del acuerdo comercial T-MEC con México al incluir cuestiones de seguridad y otras cuestiones no comerciales en la negociación que podrían hacerla más difícil.

"La administración Sheinbaum ha intensificado las extradiciones de presuntos miembros de cárteles a EU, pero creemos que es probable que la revisión del T-MEC siga siendo un desafío, manteniendo alta la incertidumbre económica", indicó.

De acuerdo con la agencia, los resultados a corto y largo plazo de la destitución del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de EU son muy inciertos, pero podrían tener implicaciones geopolíticas en términos de una mayor influencia y poder de EU en el hemisferio occidental.

“No obstante, no esperamos que la destitución de Maduro conduzca a acciones inmediatas sobre la calificación soberana, en parte debido a los limitados vínculos comerciales y financieros de Venezuela con el resto de la región”, señaló.

Para la calificadora, la situación en Venezuela parece fluida. Después de condenar la acción de EU, la presidenta interina Delcy Rodríguez dijo que el gobierno venezolano está dispuesto a trabajar para "colaborar... en una agenda o cooperación orientada al desarrollo compartido".

“La administración Trump basó su acción en los presuntos vínculos de Maduro con el narcotráfico y ha señalado que su otro objetivo principal es obtener acceso al sector petrolero de Venezuela y reconstruir su infraestructura petrolera. Sin embargo, aún no está claro cómo planea lograr esto y si facilitar una transición democrática se convertirá finalmente en una prioridad de EU”, añadió.

Fitch recordó que la escalada de la presión política de EU sobre Venezuela y la acumulación militar en el Caribe en 2025 habían aumentado la probabilidad de un evento geopolítico.

“Varios comentarios públicos de ambas partes indican que es posible algún tipo de acuerdo entre EU y un régimen chavista post-Maduro. Pero la sostenibilidad de tal acuerdo sería incierta, el presidente Donald Trump ha dicho que podría lanzar ‘un segundo ataque’ contra Venezuela si no se cumplen las demandas de EU y no se puede descartar una escalada”, dijo.

Agrego que si la destitución de Maduro y/o la escalada militar condujeran a una gran dislocación política dentro de Venezuela, esto podría aumentar los desafíos de seguridad y macroeconómicos en los países vecinos.

“Pero, a falta de esto, esperamos que los efectos de contagio a corto plazo estén contenidos. Ni Venezuela ni sus vecinos más pequeños, Guyana y Trinidad y Tobago, tienen calificaciones públicas asignadas por Fitch. Aruba podría experimentar interrupciones en su sector turístico”, dijo.

Hemisferio occidental, en el centro de la política exterior de EU, dice Fitch

En su análisis, la calificadora explicó que destitución de Maduro es consistente con la reafirmación de la "Doctrina Monroe" que sitúa al hemisferio occidental —desde Groenlandia hasta el Caribe y América Latina— en el centro de la política exterior de EU, y tiene como objetivo limitar la influencia de China y Rusia, como se describe en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre.

“Los cambios en las políticas de comercio y migración de EU desde que Trump regresó al cargo hace un año no han tenido consecuencias gravemente negativas para los países de América Latina y el Caribe hasta ahora. Pero los eventos en Venezuela podrían tener un poderoso efecto de demostración en la orientación de estos países hacia las prioridades de EU bajo Trump, su opinión sobre la credibilidad de las amenazas de EU y su disposición a responder a las demandas de la política estadounidense”, añadió.

Colombia, explicó, que sufrió la peor parte de la crisis de refugiados venezolanos durante la presidencia de Maduro, ya ha sido "descertificada" por la administración Trump por supuestamente "no combatir de manera demostrable" el narcotráfico.

“Esto podría exponerla al riesgo de alguna forma de presión estadounidense, pero es probable que esto dependa de la voluntad del ganador de las elecciones presidenciales de Colombia, que se celebrarán en mayo, de cooperar con EU.

Nicaragua, dijo, puede ver un aumento en la presión política de EU, dada la tensa relación entre los dos países y la crítica del presidente Daniel Ortega a la acumulación militar de EU. Otros gobiernos latinoamericanos ya han demostrado una actitud más favorable a las agendas estratégicas y económicas de la administración Trump. Por ejemplo, la República Dominicana ha permitido el acceso de EU a bases aéreas.

“En un horizonte temporal más largo, el restablecimiento del suministro de petróleo venezolano podría afectar los precios, lo que sería relevante para las economías de la región dependientes del petróleo, pero esto dependería en gran medida de otros factores globales de oferta y demanda. La reintegración de Venezuela en el sistema comercial regional podría impulsar la economía no petrolera de Colombia dado el extenso comercio entre los países en el pasado”, señaló.

