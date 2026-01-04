México debe mantener su política práctica y cuidadosa respecto a Venezuela y abstenerse de tomar postura en favor del régimen chavista, para no afectar las negociaciones del acuerdo comercial con Estados Unidos, coincidieron internacionalistas.

Los expertos en temas globales dijeron a EL UNIVERSAL que no hay posibilidad real de que Washington ataque con bombas a México, como lo hizo este 3 de enero contra Venezuela, aunque sí debe tener cuidado de no enfrascarse en la defensa del régimen de Nicolás Maduro.

Israel Muñoz Cruz, presidente de la Comisión del Derecho Internacional y Migratorio del Colegio Nacional de Abogados, afirmó que aunque México no cuenta con sanciones financieras por la afinidad que pudiera tener el gobierno en ideología con el régimen chavista, debe actuar de manera práctica en vísperas de la renegociación del T-MEC.

“Este tratado es el eje central de la relación económica de América del Norte y un pilar de la estabilidad macroeconómica mexicana. Aunque con este México no tiene la obligación política ni jurídica de respaldar las acciones militares, sí necesita ejercer un pragmatismo estratégico y característico de su propia diplomacia, lo cual consiste en ser el garante de la comunicación entre estos países, manteniendo una relación de comunicación constante”, opinó.

Cooperación y diálogo

El venezolano José Morales-Arilla, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, explicó que la relación entre México y Estados Unidos ha sido de mucha cooperación y diálogo, en franca diferencia con el gobierno que encabezaba Maduro.

“Se esperaba que la relación entre [Donald] Trump y [Claudia] Sheinbaum fuera menos colaborativa, pero no ha sido así, y eso en atención a los intentos de México de amortiguar los riesgos del proteccionismo que alcanzó a ver desde la campaña en Estados Unidos. En la medida en que se sigan los mecanismos de diálogo y colaboración entre ambas administraciones, los ataques son bastante improbables”, apuntó.

Luis Leal, especializado en crimen organizado por la Universidad de Copenhague, detalló que la cooperación en seguridad entre México y Washington ha funcionado para apaciguar ciertas amenazas de Trump, por lo que podría haber más detenciones y extradiciones.

“Con estos dichos, Trump está presionando más fuertemente a las autoridades mexicanas. Al gobierno estadounidense no le conviene hacer una intervención en México, hay muchos factores que difieren a lo que pasó en Venezuela: el gobierno de Maduro no tenía la aprobación popular que sí tiene (...) Claudia Sheinbaum”, argumentó.

Además, consideró que a Estados Unidos no le conviene una crisis migratoria en la frontera sur ante posibles ataques contra México, dadas sus políticas antimigrantes. Por el contrario, sí podría haber acciones específicas con drones.

“Sí puede que exista algún tipo de ataque por medio de drones o misiles (...) específicamente contra de grupos criminales, no del gobierno. Pero dependerá mucho de cómo actúen las autoridades mexicanas en (...) cooperación y qué tanto más cedan en materia de seguridad”, agregó.