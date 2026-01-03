La Embajada de México en Venezuela pidió a los mexicanos evitar viajar a Venezuela y pidió a los connacionales que se encuentren allá ponerse en contacto.

Además, pidió a evitar participar en las manifestaciones y alejarse de las zonas para no ponerse en riesgo. "Prioriza tu seguridad", pidió.

"Si te encuentras actualmente en Venezuela, registra tu estancia y ponte en contacto con la Embajada (@EmbamexVen)

Correo electrónico: embvenezuela@sre.gob.mx

Teléfono: 58 412-2524675".

México condena ataque militar de EU en Venezuela

El gobierno de México condenó este sábado el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela, que culminó con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

"Condenamos esta intervención en Venezuela", declaró la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara que su país "gobernará" la nación caribeña hasta que haya una "transición pacífica".

Esta madrugada, Trump ordenó ataques aéreos en Caracas y otros puntos de Venezuela que duraron más de una hora. La operación terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El magnate republicano desconoce el poder de Maduro tras su cuestionada elección en 2024 y lo acusa de encabezar una amplia red de narcotráfico.

Horas después del ataque, la cancillería de México emitió un comunicado en el que condenó "enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente" por Estados Unidos.

bmc