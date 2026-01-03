Más Información

EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

AMLO sale de su retiro político y acusa secuestro de Maduro por EU; "mis convicciones libertarias me impiden callar"

AMLO sale de su retiro político y acusa secuestro de Maduro por EU; "mis convicciones libertarias me impiden callar"

Maduro llegará hoy a Nueva York; será trasladado a una prisión federal, reporta CNN

Maduro llegará hoy a Nueva York; será trasladado a una prisión federal, reporta CNN

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Países de AL han buscado a México tras ataque de EU a Venezuela, dice Sheinbaum; hace un llamado a la unidad

Países de AL han buscado a México tras ataque de EU a Venezuela, dice Sheinbaum; hace un llamado a la unidad

Tras la intervención militar y captura del Presidente de Venezuela, , por Estados Unidos, el exmandatario de , Andrés Manuel López Obrador, volvió a salir de su retiro político.

A través de su cuenta de X, López Obrador calificó a dicho despliegue ordenado por Donald Trump como un "prepotente atentado" a la soberanía del pueblo venezolano y como "secuestro" al detención de Maduro.

"Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar (...). Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial", declaró.

Lee también

Llamó a Trump "no caer en la autocomplacencia" y actuar con "juicio práctico". "No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición".

Al final de su publicación, coincidió con la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien momentos antes retomó las palabras de Benito Juárez: "Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".

"Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum", concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]