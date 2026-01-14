Más Información
La Policía de la Ciudad de México capturó a un hombre en posesión de 347 dosis de droga y otros objetos, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), los oficiales en campo realizaban patrullajes en la colonia San Juanico, cuando recibieron una denuncia ciudadana por la venta de droga.
Cuando los uniformados se acercaron al lugar observaron a un sujeto en moto que coincidía con la descripción del sospechoso, quien al ver a los policías intentó huir, pero fue detenido metros adelante, aseguró la SSC.
Tras una revisión, al sujeto se le aseguraron 321 cápsulas con cocaína en piedra y 27 dosis de marihuana.
Además le encontraron 130 pipas de vidrio, cuatro teléfonos celulares, una laptop color negro, dos libretas tamaño profesional, dos relojes, un casco y dinero en efectivo.
Por lo anterior, el hombre de 34 años de edad y lo asegurado, fueron presentados ante un agente del Ministerio Público.
