La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que ya se inició una investigación por una riña entre un policía de Tránsito y un hombre, luego de que un video del incidente comenzara a circular en redes sociales.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron la tarde del lunes 12 de enero sobre la calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, en las inmediaciones del acceso a la estación del Metro del mismo nombre. En ese punto, varios ciudadanos solicitaron el apoyo de un oficial de la Subsecretaría de Control de Tránsito, debido a que un sujeto molestaba a las personas que transitaban por el lugar, gritaba y profería palabras altisonantes en contra de mujeres.

🔥📹 VIDEO | Un policía de Tránsito y un sujeto protagonizaron una violenta riña en Calz. San Antonio Abad, col. Tránsito. El hombre, presuntamente ebrio, molestaba a mujeres y terminó a golpes con el uniformado. 🚔

La @SSC_CDMX ya investiga el caso a través de Asuntos Internos. pic.twitter.com/DPQjvUteHW — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) January 13, 2026

Lee también: Lanzan convocatoria fotográfica en CDMX; Tercer Encuentro Fotográfico y Feminismos “Nos vemos en las rejas”

Al atender el reporte, el uniformado pidió al individuo que se retirara del sitio y continuara su camino. Sin embargo, al percatarse de que el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad y al insistirle en que se alejara, éste se tornó agresivo y presuntamente lanzó varios golpes contra el policía, quien repelió la agresión.

Minutos después arribaron policías bancarios encargados de la seguridad en los accesos a la estación del Metro, quienes lograron contener al sujeto. Posteriormente, el hombre se puso de pie y comenzó a correr.

La SSC señaló que personal de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de lo ocurrido e integra la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, el policía involucrado ya fue identificado y deberá rendir su declaración para el deslinde de responsabilidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr