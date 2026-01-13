Tras el acuerdo con activistas y vecinos de la Gustavo A. Madero de que representantes del Refugio Franciscano accedan mañana a supervisar las condiciones en las que se encuentran los perros, quitaron el bloqueo en la avenida José Loreto Fabela que obstruía el paso del Metrobús.

En entrevista con EL UNIVERSAL, León Téllez representante del Refugio Franciscano, informó que sostuvieron un encuentro con el secretario de Gobierno, César Cravioto y este miércoles podrán acceder a los sitios donde fueron trasladados los casi mil perros que el Gobierno de la Ciudad trasladó a distintos sitios entre ellos un predio en el Ajusco y en el Deportivo Hermanos Galeana.

Activistas y Gobierno capitalino acuerdan supervisar perros rescatados del Refugio Franciscano; retiran bloqueo en la GAM. Foto: Luis Camacho.

Indicó que acudirán acompañados de médicos veterinarios y trabajadores del refugio para conocer el estado de salud en el que encuentra los perros y gatos que fueron canalizados a distintos puntos de la capital.

“Se llegó a un acuerdo muy importante con la oficina de gobierno de la Ciudad de México para que, como habíamos solicitado nosotros lo que llamaron prueba de vida, verificar que los animales están en donde dicen que están y son los que dicen que son. Entonces, nos van a permitir a partir de mañana y comenzando con este punto en donde estamos, que es el deportivo Los Hermanos Galeana, la utopía, para comenzar a acceder con nuestra gente. No tengo el detalle de cuántas personas vamos a poder entrar, pero queremos que, entre por lo menos uno de nuestros médicos veterinarios, que, entre nuestros cuidadores, que son los que tienen esta relación muy cercana de humano-animal”, indicó.

Activistas y Gobierno capitalino acuerdan supervisar perros rescatados del Refugio Franciscano; retiran bloqueo en la GAM. Foto: Luis Camacho.

“Acudiremos a los tres puntos principales donde tienen animales, según las publicaciones del gobierno, son este de los Hermanos Galeana, que tiene 183 perritos, el de la Brigada de Vigilancia Animal, que tiene arriba de 300 perritos y el del albergue que se implementó en el Ajusco, que tiene otros 304 perritos”.

También descartó que hasta el momento se haya notificado la muerte de algún perro que se encuentra en el Deportivo Hermanos Galeana.

“En este momento no nos han dicho oficialmente de ningún fallecimiento de los 183 perros, todavía no nos informan, no lo sabemos. Hay rumores de la gente que vive por aquí, donde nos indican que han salido perritos muertos, no puedo confirmarlo porque no es información oficial”, Sostuvo.

“El discurso que escuchamos es de que ellos se encuentran bien, de que hay animales que están atendidos en hospitales por distintos padecimientos, algunos que eran urgentes en su momento, otros que eran, digamos crónicos, quiere decir que son enfermedades preexistentes que se estaban atendiendo. Cuando los teníamos nosotros teníamos muchos animales que estaban atendiéndose por enfermedades que no se curan en una semana o dos y que son muchas de ellas enfermedades que ya venían, que ya tenían los animales cuando ingresaron o fueron rescatados por nosotros al refugio. Entonces esos animales pues seguramente los siguen atendiendo, esperemos que el gobierno cumpla con esa parte, que es de sentido común y obligación, el atender a estos animales correctamente”.

