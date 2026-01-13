Vecinos de la colonia Pedregal de Santa Úrsula realizaron un bloqueo vial la mañana de este martes en la calle San Alejandro, al cruce con San Ricardo, como forma de protesta contra el proyecto del trolebús que se contempla para la zona.

De acuerdo con los inconformes, la manifestación tiene como objetivo expresar su rechazo a la obra, la cual —aseguran— podría generar afectaciones a la movilidad local, al entorno urbano y a la calidad de vida de los habitantes del lugar.

Lee también Mega bloqueo de transportistas en Edomex; cierres viales y alternativas hacia la CDMX este 13 de enero

El bloqueo provocó afectaciones al tránsito vehicular en la zona, por lo que automovilistas se vieron obligados a buscar vías alternas. Al sitio acudieron elementos de tránsito para orientar la circulación y evitar mayores congestionamientos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre un diálogo formal entre autoridades y los vecinos manifestantes, quienes señalaron que mantendrán la protesta hasta ser escuchados. Las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial respecto a la inconformidad ciudadana ni sobre posibles modificaciones al proyecto del trolebús.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL