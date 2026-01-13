La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que se debe analizar si es conveniente separar las elecciones intermedias con las de la elección judicial de 2027, para facilitar a la ciudadanía los comicios.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, informó que el próximo miércoles sostendrá una reunión con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en la que, adelantó, “se tomarán algunas decisiones al respecto”.

La Presidenta apuntó que “la facilidad” que tiene que todas las elecciones sean “en un momento” es que “ya no hay una erogación de recursos para el siguiente año”.

“Pero a lo mejor también es demasiado en una sola elección. Ahora ya no se elegiría Corte, ya no se elegiría el Tribunal de Disciplina Judicial, nada más se elegirían jueces”, comentó.

Ejemplificó que el año pasado se llevaron elecciones conjuntas en Veracruz y Durango, donde las casillas eran diferentes: “Eso no, no está bien, porque cómo vas a ir a una casilla, y luego: ‘oye, ahora vete a la otra casilla a votar por el Poder Judicial’, si idealmente tiene que ser la misma casilla. Ya una persona que hizo fila para una casilla, no necesariamente va a hacer fila para la segunda casilla”.

Estos temas “tienen que resolverse con el INE, si en 2027 va a ser conjunta, que hasta ahora en la Constitución está así. Habría que cambiar la Constitución para que la segunda parte del Poder Judicial y su elección fueran en otro año”.

“Si no se cambia la Constitución, hay que facilitar el voto, porque no puede ser que sean dos casillas diferentes, ¿no? Entonces, eso todavía no está, no tenemos, digamos, una propuesta sobre ello”, expuso la Titular del Ejecutivo federal.

“El miércoles es la reunión y ahí vamos a tomar algunas decisiones que ya les informaremos”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reunión con la comisión que preside Pablo Gómez.

Subrayó que por la noche sostendría un encuentro con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso, el diputado Ricardo Monreal y el senador Adán Augusto López, para conversar sobre la ruta que tendrá la reforma electoral.

“Cuándo tendría que presentarse; si es para 2027, cuándo tendría que aprobarse; si es para 2030, cuándo tendría que aprobarse; cuáles son los elementos más importantes”, indicó la Mandataria.

Apenas el 7 de enero, Sheinbaum Pardo comentó que había recibido la primera revisión de la reforma electoral que, aclaró, “no estaba terminada la propuesta”.

Aseguró que de acuerdo con los foros realizados por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la gente quiere que se reduzcan los recursos y reducir el número de diputados.