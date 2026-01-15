La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que las propuestas sobre la reforma electoral del empresario Claudio X. González y del exconejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, son malas.

En su conferencia mañanera de este jueves 15 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “se ha escuchado a todos”, pero descartó reunirse con la oposición ante sus propuestas.

“Leí la propuesta que presentó Claudio X. González, bastante mala por cierto. Leí la propuesta que presentó Lorenzo Córdova, leí la propuesta que presentó el INE, aunque es larguísima, la verdad todavía no acabo esa. Tienen algo ahí interesante, le propusieron a Pablo (Gómez) que se llevará la elección de jueces para el 28, no el 27 para que no quede todo junto, el INE propuso eso, entonces hay que considerarlo eso”, declaró.

“Tampoco está muy buena”, expresó sobre la propuesta de Córdova. “Es que ellos tienen una idea del Instituto Electoral, yo considero que debe ser un organismo autónomo, pero es el organizador de las elecciones o de las consultas, no es más allá de eso”, comentó.

Al insistir en que hay confianza para que a más tardar la segunda semana de febrero se tenga la propuesta, la Mandataria federal dijo que el Congreso será quien la tenga que discutir e incluso hacer más foros.

“El Congreso, ahí está la representación del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, para poderlo discutir”, señaló.

“¿Tiene planteado usted reunirse pronto con la oposición, algunos líderes de la oposición?”, se le preguntó.

“No, no tengo pensado reunirme con ellos”, respondió al insistir en que la propuesta de reforma electoral es para fortalecer la democracia.

“Nadie va a poder decir en esa propuesta que estamos hacia un autoritarismo, nadie va a poder decir eso, es una propuesta que fortalece la democracia y estará a debate en el Congreso”, indicó.

También criticó los recursos del INE y cuestionó si los sueldos de los consejeros y las consejeras siguen siendo mayores a los de ella como Presidenta.

Cuestionada si Adán Augusto López es confiable para negociar, la Presidenta señaló que el coordinador de Morena en el Senado fue electo por sus compañeros de bancada.

“Lo eligió los propios senadores de Morena, es el coordinador parlamentario de Morena en el Senado y él en el Senado negocio, igual que Ricardo (Monreal) en la Cámara de Diputados. Igual que lo hace Anaya para el PAN, que por cierto estuvo seis años fuera y regresó con fuero [...]”, dijo.

