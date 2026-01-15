Más Información

Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen

VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

Ebrard asegura que México ya está en la revisión del T-MEC; prevé concluir el proceso el 1 de julio

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

La presidenta declaró que las propuestas sobre la del empresario Claudio X. González y del exconejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), , son malas.

En su conferencia mañanera de este jueves 15 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “se ha escuchado a todos”, pero descartó reunirse con la oposición ante sus propuestas.

“Leí la propuesta que presentó Claudio X. González, bastante mala por cierto. Leí la propuesta que presentó Lorenzo Córdova, leí la propuesta que presentó el INE, aunque es larguísima, la verdad todavía no acabo esa. Tienen algo ahí interesante, le propusieron a () que se llevará la elección de jueces para el 28, no el 27 para que no quede todo junto, el INE propuso eso, entonces hay que considerarlo eso”, declaró.

“Tampoco está muy buena”, expresó sobre la propuesta de Córdova. “Es que ellos tienen una idea del Instituto Electoral, yo considero que debe ser un organismo autónomo, pero es el organizador de las elecciones o de las consultas, no es más allá de eso”, comentó.

Al insistir en que hay confianza para que a más tardar la segunda semana de febrero se tenga la propuesta, la Mandataria federal dijo que el será quien la tenga que discutir e incluso hacer más foros.

“El Congreso, ahí está la representación del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, para poderlo discutir”, señaló.

“¿Tiene planteado usted reunirse pronto con la oposición, algunos líderes de la oposición?”, se le preguntó.

“No, no tengo pensado reunirme con ellos”, respondió al insistir en que la propuesta de reforma electoral es para fortalecer la democracia.

“Nadie va a poder decir en esa propuesta que estamos hacia un autoritarismo, nadie va a poder decir eso, es una propuesta que fortalece la democracia y estará a debate en el Congreso”, indicó.

También criticó los recursos del INE y cuestionó si los sueldos de los consejeros y las consejeras siguen siendo mayores a los de ella como Presidenta.

Cuestionada si Adán Augusto López es confiable para negociar, la Presidenta señaló que el coordinador de Morena en el Senado fue electo por sus compañeros de bancada.

“Lo eligió los propios , es el coordinador parlamentario de Morena en el Senado y él en el Senado negocio, igual que Ricardo (Monreal) en la Cámara de Diputados. Igual que lo hace Anaya para el PAN, que por cierto estuvo seis años fuera y regresó con fuero [...]”, dijo.

