Diputados y senadores del PRI y del PAN rechazaron que en la reforma electoral que está por presentarse se integre la revocación de mandato para 2027. Advirtieron que el riesgo real es que se termine por sacar a la presidenta Sheinbaum y se meta al Poder Ejecutivo a personajes como Andrés Manuel López Beltrán.

“El problema es de origen, de diseño, en esta figura. La consecuencia es que el Congreso pondría al siguiente presidente o presidenta, si es que se le revoque. Insisto, no nos vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas. Como dirían por ahí: no nos vayan a dar gato por liebre o Andy por Claudia”, dijo Elías Lixa, coordinador del PAN en San Lázaro.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que la reforma electoral tiene la finalidad de perpetuar a Morena en el poder: “La Ley Maduro es lo que está fraguándose desde el gobierno. En el 2030 no se van a querer ir del poder. Y por eso ahora están planeando reformas constitucionales, ilegales para quedarse en el poder”.

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, dijo que hay una probabilidad muy alta de que se revoque el mandato a Claudia Sheinbaum. Antonio López