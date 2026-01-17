Al recalcar que la propuesta de eliminar espacios plurinominales en el Congreso no pasará, legisladores del Partido Verde confiaron en que se llegará a un acuerdo con Morena y PT para plantear una reforma electoral por consenso y mantener la alianza política.

El senador pevemista Luis Armando Melgar afirmó que la reforma electoral que diseñó Morena no contará con los votos del Verde, y por ende, no se aprobará en el Congreso si no se eliminan la reducción de candidaturas plurinominales, el presupuesto a partidos y se pretende quitar la autonomía al INE.

Confirmó a EL UNIVERSAL que se realizó un cónclave de legisladores del PVEM donde todos cerraron filas contra la reforma electoral diseñada por Pablo Gómez, porque sólo busca minar la democracia en el país y crear un sistema de partido único, una “mayoritocracia”.

Rechazó que el PVEM vaya a negociar estos temas, que son irreductibles para aprobar la reforma electoral, como moneda de cambio por algunas gubernaturas.

“La reforma como está no va a pasar. No tendrá el respaldo del PVEM. ¿Para qué la presentan? A menos que el PRI u otro partido de oposición anden cabeceando, que no creo que sea el caso.

“Con esta reforma y los ajustes a los diputados y senadores plurinominales va a ser a favor de la mayoritocracia. En este caso, sólo van a abonar al partido único, que es el que tiene mayores capacidades hoy de ganar en tierra por los diferentes instrumentos con los que cuentan, y por tanto, pues para nosotros no es algo que nos vaya a ayudar a fortalecer nuestra participación”, dijo.

Respecto a la reducción del financiamiento, Melgar Bravo indicó: “No creo que sea un tema de reducir gastos, siempre puede haber eficiencias, siempre puede haber mayores ahorros, pero no por decreto. Si se va a hacer que sea parejo y no con base en el planteamiento que traen, por lo tanto, también es algo que abona al partido único”.

El senador refirió que restarle autonomía al INE o reducir su estructura es “un error gravísimo, porque son casi 50 años desde la primera reforma electoral en 1976 donde se abrió el sistema legislativo a la participación de los partidos que hoy gobiernan”.

“No podemos ir hacia atrás”

Por separado, el diputado Gerardo Villarreal (PVEM) manifestó que no está de acuerdo en la desaparición de legisladores plurinominales, como se ha esbozado en los acuerdos preliminares de la reforma.

“No podemos ir hacia atrás y no podemos permitir que la representación proporcional desaparezca. Y hemos hablado con distintos actores de otros partidos políticos de la Cuarta Transformación, y coincidimos justamente en ello. No se puede eliminar la representación proporcional, incluso la propia doctora Claudia [Sheinbaum] ya lo manifestó. La expresión de las minorías no puede desaparecer”, expuso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que confía en que se llegará a un acuerdo con Morena y PT.

“Tenemos que llegar a un consenso, tenemos que llegar a un acuerdo, y no tengo la menor duda de que así va a ser y que vamos a hacer una reforma positiva, favorable y que no implique, bajo ninguna circunstancia, ir para atrás en términos democráticos”.

El diputado compartió que la ciudadanía ve a los legisladores plurinominales como “una figura que tiene mucho desgaste. La gente siente que es una figura que no la representa”.

“Lo que pudiéramos buscar serían mecanismos distintos para poder acceder a la representación proporcional, pero esto no significa que nosotros pretendamos desaparecer esa representación”, enfatizó.