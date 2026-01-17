Más Información

Cae en Hidalgo Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI; embajador Johnson destaca cooperación

Se desploma avioneta dentro de empresa de Ramos Arizpe, Coahuila; se reportan dos lesionados

Cae “El Balú”, jefe de plaza de “La Barredora” en Tabasco; aseguran un vehículo, armas, cartuchos y droga

Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años, reporta AP; fue etiquetada como "objetivo prioritario" en 2022

¡Saca la chamarra! Protección Civil emite recomendaciones por frente frío 29; prevén fin de semana helado en México

Sismo del 16 de enero fue una réplica del ocurrido el pasado 2 de enero en San Marcos, explica investigador de la UNAM; suman más de 4 mil 700 eventos

La bancada del en el Senado reiteró su rechazo a que la propuesta de reforma electoral del gobierno, como le llaman “Ley Maduro”, elimine la representación de los partidos en el Congreso de la Unión.

El vicecoordinador en el Senado, Enrique Vargas del Villar, argumentó que la propuesta diseñada por y que se presentará en los próximos días, atenta contra la representación política tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, por lo que se estaría dando pie a una sobrerrepresentación de Morena en el poder legislativo y evitando que posturas contrarias al régimen accedan a diputaciones y senadurías.

El fondo de la propuesta de reforma electoral que ha trascendido, señaló el legislador mexiquense, es darle al gobierno el control de las elecciones, como ocurre en Venezuela, además de que representa un retroceso democrático en nuestro país, que tiene como objetivo callar las voces de la oposición como ocurría en el siglo pasado en las décadas de los 60 y 70´s.

Vargas del Villar indicó que resulta difícil de entender que Morena quiera cambiar las reglas democráticas con las que ganaron la Presidencia de la República, buscando destruir por completo la normatividad electoral que les permitió obtener el registro de su movimiento como partido político y ganar en las urnas procesos electorales municipales, estatales y federales.

Lo más preocupante, señaló, es que en su intención de tener el control absoluto del gobierno, no se están dando cuenta del daño que le ocasionan a México, a su democracia, pero también a su economía, porque un país que no cuenta con un gobierno democrático no da garantías para la inversión extranjera, lo que se traduce en pérdida de empleos, por lo que desde el Senado de la República defenderemos a nuestra democracia.

