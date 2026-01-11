El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que el accidente del pasado 28 de diciembre en la línea Z del Tren Interoceánico, en el que 14 personas perdieron la vida, obliga a una investigación profunda, seria y verificable, pues las circunstancias del descarrilamiento revelan inconsistencias que no pueden quedar sin respuesta.

“Ante lo tristemente sucedido, el país necesita certezas, no explicaciones superficiales. Pedimos claridad y apoyo para las víctimas”, señaló, al exigir justicia para los familiares de las víctimas.

En un comunicado, recordó que auditorías federales y especialistas habían advertido sobre deficiencias en la infraestructura, señalización y supervisión del proyecto, lo cual genera dudas sobre la calidad de los trabajos recientes y la cadena de decisiones públicas.

“Las advertencias estaban ahí. Lo que hoy se cuestiona no es el desarrollo en sí, sino cómo se construyó, cómo se corrigió y cómo se certificó,” enfatizó.

El dirigente panista cuestionó la designación irregular de Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como “supervisor honorífico” sin capacidad técnica y con acceso privilegiado a decisiones relevantes del proyecto, lo cual abrió la puerta a conflictos de interés y presuntos actos de corrupción documentados en audios públicos.

El domingo 28 de diciembre de 2025 se descarriló un tren en el Corredor Interoceánico que dejó, hasta el jueves 1 de enero de 2026, un saldo de 14 fallecidos. Foto: Edwin Hernández/ EL UNIVERSAL

Recalcó que la magnitud del daño obliga a revisar el manejo de contratos, proveedores y posibles conflictos de interés, particularmente en torno al suministro de materiales y la supervisión de obra. Romero recordó que esta no es la primera vez que una obra prioritaria del gobierno presenta fallas graves, ya que el Tren Maya registró descarrilamientos entre 2024 y 2025, “lo que demuestra un problema estructural en la manera en que se planifican y ejecutan estas obras”.

“Los hechos se repiten bajo el mismo esquema de opacidad y prisa política. El problema no es el terreno ni la mala suerte: es la forma de gobernar”, afirmó.

Recordó que el PAN presentó denuncias ante la FGR y autoridades de anticorrupción por uso indebido de recursos, negligencia criminal, irregularidades técnicas y probables conflictos de interés. “El PAN no solo señala: denuncia y actúa”, subrayó.

Puntualizó que Acción Nacional exige al Gobierno Federal y a las autoridades responsables un peritaje técnico independiente, elaborado por especialistas sin conflicto de interés; revisión integral del Tren Interoceánico y del Tren Maya, para prevenir riesgos futuros; transparencia total en contratos, auditorías, dictámenes y supervisiones; investigación penal y administrativa sobre la cadena de decisiones públicas y suspensión temporal del servicio hasta que exista plena garantía de seguridad para los usuarios.

Romero Herrera subrayó que estas exigencias no pretenden obstaculizar el desarrollo, sino garantizar que la infraestructura pública sea segura, eficiente y libre de corrupción.

“Lo que estamos pidiendo es lo mínimo: verdad para las familias, responsabilidades para quien corresponda y seguridad para quienes utilizan el servicio. México merece obras seguras y autoridades que asuman su responsabilidad,” concluyó.

