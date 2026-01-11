El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que Morena impulsa una reforma electoral para perpetuarse en el poder y eliminar cualquier contrapeso democrático.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el líder tricolor sostuvo que las cosas no van a ir bien en el país, “seguirá creciendo la violencia, habrá graves problemas económicos y el gobierno enfrentará dificultades financieras”.

"El partido oficialista está preparando un golpe de Estado desde el Congreso, mediante una reforma electoral autoritaria cuyo objetivo es perpetuarse en el poder y cancelar la posibilidad de elecciones libres en México", declaró.

Rubén Moreira explicó que, como ya ocurrió en Venezuela, Morena primero se apoderó del Poder Judicial y ahora busca hacer lo mismo con el Poder Legislativo y el sistema electoral, mediante una nueva ley sustentada en tres ejes centrales.

El primero, dijo, es debilitar, colonizar y apropiarse del INE, "para que el día de la elección presidencial el órgano electoral únicamente pueda emitir el resultado que le ordene el gobierno".

El segundo, expuso el priista, es asfixiar a los partidos políticos, bajo el argumento de que son costosos.

“Al retirarles el financiamiento público no se fortalece la democracia, sino que se abre la puerta a que la política sea financiada por el narcotráfico, por grupos económicos cercanos al poder o por el propio gobierno de Morena”, sostuvo.

Planteó como tercer eje de los morenistas la eliminación de la representación proporcional, bajo el falso discurso de que los diputados plurinominales “no sirven”. Recordó que muchos legisladores de Morena llegaron al Congreso por esa vía y que representan a casi la mitad de la población que no obtuvo mayoría en las urnas.

“Lo que buscan es quedarse solos, desaparecer a la oposición y sacar del Congreso a quienes los cuestionan, exactamente como lo hizo Maduro: 90 por ciento oficialista y 10 por ciento de oposición simbólica”, subrayó.

El exgobernador de Coahuila agregó que los morenistas también buscan eliminar la reelección legislativa para impedir la profesionalización parlamentaria y evitar legisladores con experiencia que cuestionen al poder. “No quieren contrapesos, quieren obediencia”, señaló.

Finalmente, insistió en que Morena no pretende reducir costos ni mejorar el sistema electoral, "sino tener el camino libre a una dictadura, atacando a los órganos electorales, la representación y a nuestra democracia".

