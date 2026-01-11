Lázaro Cárdenas, Michoacán.— Durante el evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el puerto de Lázaro Cárdenas, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que los programas sociales representan la convicción de que cuando el pueblo manda y el gobierno escucha, el país se transforma.

Montiel afirmó que con la llegada de la Cuarta Transformación se revirtió el modelo neoliberal que, dijo, debilitó al Estado y dejó a millones de personas en el abandono, al tiempo que se pretendió hacer creer que la soberanía y el bienestar dependían únicamente del mercado.

En contraste, subrayó que desde 2018 el pueblo de México recuperó su voz, su dignidad y la esperanza de vivir con justicia.

La titular de Bienestar señaló que, bajo la conducción de la presidenta Sheinbaum, se fortalece el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y se avanza en la ampliación de derechos, priorizando a los sectores históricamente olvidados y la construcción de una prosperidad compartida.

Detalló que los Programas del Bienestar llegan de manera directa a las familias y devuelven los recursos públicos a manos del pueblo.

En el caso de Michoacán, informó que más de un millón 326 mil personas son beneficiarias y que para 2026 se prevé una inversión superior a los 40 mil millones de pesos.

Entre los nuevos programas, resaltó la Pensión Mujeres Bienestar, que reconoce el trabajo de toda una vida de las mujeres; Salud Casa por Casa, que garantiza atención médica como un derecho; y la beca Rita Cetina, ahora universal para estudiantes de secundaria, con el objetivo de evitar la deserción escolar por falta de recursos.

Finalmente, Ariadna Montiel subrayó que por primera vez en la historia moderna del país se destinará un billón de pesos a los programas sociales, lo que calificó como una decisión de justicia y un nuevo pacto de confianza entre el pueblo y el gobierno, en apego al principio de “por el bien de todos, primero los pobres”.

