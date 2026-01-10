Culiacán, Sin a 10 de enero. - En la que denominaron una jornada por la defensa de la soberanía nacional, un reducido grupo de activistas de Morena, colocaron una manta en las escalinatas del templo de la Lomita, en cuyo texto condenaron la "agresión imperialista" en Venezuela.

Con consignas defensa “la patria no se vende, se define“, instalaron a la población a sumarse a un frente de defensa de la nación, ante las amenazas de Donald Trump.

Los activistas fustigaron la política del gobierno de Estados Unidos, en Venezuela, por lo que demandaron la libertad de Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores.

dmrr/cr