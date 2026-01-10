Más Información

Tras choque en Brooklyn, buque escuela Cuauhtémoc regresa a Salina Cruz, Oaxaca, para ser reparado; podrá ser visitado en próximos días

VIDEO: EU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria; ataque es por la muerte de 3 estadounidenses en Palmira

Sheinbaum presenta nuevo centro de café y maíz Bienestar en Guerrero; busca que la alimentación en México no dependa del exterior

León vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, sábado 10 de enero

¿“Sinners” o “One Battle After Another”? Estas son las favoritas a dominar los Globos de Oro 2026, según apuestas e IA

Ataques simultáneos en Valle de Santiago, Guanajuato, deja seis personas muertas; entre las víctimas hay dos menores

Juchitán, Oax. –Después de una travesía de siete meses, el buque atracó hoy en el muelle de , con la finalidad de que sea ingresado al astillero de marina 20 o dique seco en los próximos días, para su reparación.

El llamado permaneció siete meses en su recorrido de enseñanza marítima por diversos puertos del mundo, después del accidente que sufrió en mayo de este año al chocar contra el puente de Brooklyn de Nueva York.

El Buque Escuela Cuauhtémoc será ingresado al astillero de marina 20 o dique seco en los próximos días, para su reparación. Foto: Especial
El Buque Escuela Cuauhtémoc será ingresado al astillero de marina 20 o dique seco en los próximos días, para su reparación. Foto: Especial

Tras el choque, las autoridades de Marina informaron que 22 tripulantes resultaron heridos y dos personas fallecieron, una cadete de Veracruz y el marino Adal Jair Maldonado Marcos, de San Mateo del Mar.

Construido en 1982, el velero está considerado por las autoridades marinas como el mensajero de la paz, de la armonía y de la amistad entre los países del mundo y ahora, podrá ser visitado y admirado por la comunidad istmeña en los próximos días.

El buque escuela Cuauhtémoc ingresa anualmente a inicios de enero al dique seco para reparaciones menores y después permanece unos días donde recibe la visita de las familias del Istmo.

