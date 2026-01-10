Para exigir un alto a la invasión de Estados Unidos en Venezuela y para pedir la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, cientos de personas se manifiestan en Paseo de la Reforma rumbo a la “jornada antiimperialista por la soberanía de América Latina y solidaridad con Venezuela”.

Con decenas de banderas y con la consigna: “No, no, no, no nos da la gana, ser una colonia norteamericana. Sí, sí, sí, sí nos da la gana ser una nación, libre y soberana”, rechazan el imperialismo y el gobierno estadounidense dirigido por Donald Trump, quien en múltiples ocasiones también ha amenazado con intervenir en México para atacar los cárteles de droga y grupos delictivos del país.

🇻🇪✊ Con consignas y muestras de rechazo al gobierno de Estados Unidos, inició en Paseo de la Reforma la marcha “antiimperialista por la Soberanía de América Latina y solidaridad con Venezuela”.



“Alerta, alerta, alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina”, entonan al unísono por su paso en la Ciudad de México, donde desde el pasado sábado 3 de enero, activistas y defensores de los derechos humanos se organizan para condenar la detención del presidente de Venezuela.

Además, muchos manifestantes sostienen carteles con las frases: “¡Venezuela debe controlar su petróleo!”, “defender Venezuela y México del imperialismo yanqui”, “gringos go home” y “fuera yankees de Venezuela”. Desde las 10 horas de este sábado 10 de enero, decenas de colectivo se dieron cita en el Ángel de la Independencia para organizar la movilización que avanzará hasta el Antimonumento por Palestina, ubicado en el Hemiciclo a Juárez.

