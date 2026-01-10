Estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y Tecnológico Nacional de México (TecNM) obtuvieron los primeros lugares en certámenes de innovación y robótica en Singapur, Japón y Ecuador, informó la Secretaria de Educación Pública (SEP).

Las y los jóvenes representaron a México en un certamen internacional de innovación celebrado en Singapur, así como en competencias de robótica de alto nivel en Japón y Ecuador, resultados que, afirmó la dependencia, consolidan el prestigio de ambas instituciones públicas en los ámbitos científico y tecnológico a nivel mundial.

Destacó que estos galardones demuestran la excelencia académica y capacidad competitiva internacional de las y los estudiantes del Conalep Tlalnepantla I y TecNM Tlalnepantla, al mismo tiempo, reflejan el fortalecimiento de la educación tecnológica; el impulso a la formación integral orientada a la innovación, y el desarrollo de talento especializado.

Lee también Regreso a clases SEP: ¿cuándo vuelven a las aulas los alumnos de nivel básico? Esto se sabe

En el caso del Conalep Tlalnepantla I, los alumnos galardonados fueron los estudiantes Jorge Auri Leguizamo González y Alexander Moroni Hernández, quienes obtuvieron el primer lugar en el Global Youth Invention Summit 2025, hecho en Singapur, destacando el logro internacional que es motivo de orgullo para el sistema educativo nacional y un ejemplo del alto nivel académico que se forma en la educación media superior pública de México.

Explicó que el proyecto ganador consiste en un dispositivo modular que permite generar agua potable a través de la captación de humedad atmosférica mediante un proceso de licuefacción de gases, lo que representa una solución innovadora y de alto impacto social para comunidades que enfrentan escasez de este recurso.

Subrayó que este tipo de desarrollos demuestra cómo la ciencia y la tecnología pueden ponerse al servicio del bienestar colectivo.

Lee también “Estamos al límite”, dicen acapulqueños sin agua por el sismo

La SEP reconoció a la delegación del TecNM que representó a México en Japón integrada por Diego Guzmán Silverio, Rodrigo Ortiz Luis, Kevin Ferioli Castellanos, Luis Cortés Hernández, Omar Antonio Barrera Spíndola y Marisol Coba Martínez, quienes participaron de manera simultánea en dos competencias internacionales, destacando el All Japan Robot Sumo Tournament en Tokio, donde se compitió contra representantes de más de diez países y se obtuvo el primer lugar en Minisumo RC y el segundo lugar en Minisumo Autónomo.

Posterior al certamen en Tokio, participaron en el evento Taita Robot en Guano, Ecuador, donde obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar en Minisumo RC y el primer lugar en Minisumo Autónomo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft