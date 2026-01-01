Durante 2026, el Gobierno de México pondrá en marcha una nueva etapa de capacitación tecnológica para 31 mil personas por medio de la Escuela Pública de Código para que accedan a cursos gratuitos en áreas estratégicas como inteligencia artificial, ciberseguridad, lenguajes de programación y tecnologías de la Nube.

La meta es capacitar a más de 11 mil servidores públicos y que más de 21 mil personas accedan a los cursos de los cuales cerca de la mitad se prevé serán jóvenes.

Durante el 2025, 34 mil 404 personas se inscribieron en todo el país para aprender sobre tecnologías de la información 6 mil 565 personas servidoras públicas se han capacitado para fortalecer sus habilidades y crear soluciones tecnológicas propias.

La estrategia se realizará a través de la Escuela Pública de Código, iniciativa impulsada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en coordinación con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información (INFOTEC), como parte de las acciones para fortalecer el desarrollo de talento digital en el país.

Las capacitaciones estarán dirigidas a personas servidoras públicas, estudiantes de institutos tecnológicos y población en general, mediante convocatorias específicas para cada sector que se publicarán de manera abierta en el portal www.epc.gob.mx.

En el caso del personal que labora en dependencias, organismos e instituciones gubernamentales federales, estatales y municipales, la formación buscará impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas propias en la administración pública, generar ahorros presupuestales y fortalecer el perfil profesional de las y los servidores públicos.

Gracias a la modalidad en línea con acompañamiento docente, se prevé alcanzar cobertura en más de mil 200 municipios de las 32 entidades federativas, además de contar con una modalidad presencial en sedes ubicadas en Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla y Zacatecas.

Para estudiantes de Educación Media Superior y Superior, la oferta contemplará cursos y certificaciones sin costo, con reconocimiento oficial, tutorías y retroalimentación, lo que permitirá facilitar su inserción en el mercado laboral, especialmente en sectores como tecnologías de la información y comunicación (TIC), automotriz y aeroespacial.

Asimismo, se impartirán cursos de inglés para entrevistas de trabajo, elaboración de currículum vitae y manejo de plataformas profesionales.

En cuanto a la población en general, los cursos permitirán actualizar o fortalecer habilidades en desarrollo de software, modelos generativos y lenguajes de programación, mejorando su perfil profesional gracias a la gratuidad y la posibilidad de tomarlos a distancia desde cualquier lugar con conexión a internet.

Para 2026, se prevé que cerca de la mitad de las personas beneficiarias sean jóvenes, y las autoridades informaron que próximamente se abrirán nuevas convocatorias.

