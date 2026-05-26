Juchitán, Oax. –Por apagones constantes, fallas en los transformadores y falta de mantenimiento a sus líneas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), enfrenta, ahora en la ciudad de Salina Cruz, las protestas y reclamos de comerciantes, amas de casa y colonos de las agencias municipales.

Desde la tarde de ayer, habitantes de la colonia Jardines de Salina Cruz, y cansados por la desatención de la CFE, bloquearon la calzada que conduce a la refinería. Hasta el mediodía de hoy, no había paso para las pipas que distribuyen gasolina y diésel en la entidad.

Mientras que, por la noche de ayer, colonos de varios fraccionamientos cerraron la carretera Transístmica en medio de la oscuridad, reclamando la reconexión del servicio eléctrico. Son constantes las fallas, indicaron.

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En la oficina de la CFE de Salina Cruz durante la mayor parte del día se concentraron ciudadanos de diferentes colonias quienes expresaron sus inconformidades con las interrupciones del servicio eléctrico.

De por sí que en Salina Cruz las familias sufren por la falta de agua, las familias que cuentan con pozos y equipo de bombeo, también se ven afectadas por los cortes de electricidad. En la CFE siempre dice que sus brigadas atienden otras emergencias.

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