Un nuevo año comienza y, con ello, cientos de personas se alistan para buscar, ya sea en las calles o en redes sociales, opciones para rentar un departamento o casa para vivir. En este panorama, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Omar García Harfuch, emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de un fraude inmobiliario.

El modus operandi de los estafadores inmobiliarios en redes sociales

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, explicó que las estafas suelen operar mediante publicaciones en redes sociales que exhiben inmuebles a precios “considerablemente bajos”.

De esta manera, los delincuentes exponen fotos y descripciones de viviendas para atraer interesados en rentar.

Una vez que la gente muestra interés, el contacto se traslada a aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, donde mediante identificaciones falsas y contratos apócrifos solicitan depósitos adelantados.

Los anticipos para “apartar” la propiedad pueden variar: desde montos modestos, hasta pagos equivalentes a meses de renta, con el argumento de “garantizar la propiedad”.

La persona interesada, por tanto, suelta el dinero previo a la firma de un contrato y, una vez que pagó, los anuncios son eliminados de la web y los supuestos arrendadores dejan de responder.

La SSPC emite recomendaciones para evitar estafas de anuncios en renta de inmuebles en redes sociales. Foto: Fernanda Zamora/ EL UNIVERSAL

Recomendaciones para evitar estafas digitales al rentar

En este contexto, la SSPC pone a disposición de los ciudadanos interesados en rentar una vivienda algunas recomendaciones para no caer en fraudes:

Verificar la identidad del arrendador y solicitar una identificación oficial , donde el nombre coincida con los documentos de la escritura o el registro público.

y solicitar una , donde el nombre coincida con los documentos de la escritura o el registro público. Comprobar que la propiedad esté registrada a nombre del anunciante en el Registro Público de la Propiedad , solicitando documentos que lo acrediten.

, solicitando documentos que lo acrediten. Realizar una visita presencial o una videollamada en vivo si no existe la posibilidad de acudir a la propiedad, donde se muestre toda la estancia y vistas exteriores.

Desconfiar de precios “ sospechosamente bajos ”, ya que las ofertas inferiores al promedio del mercado suelen ser una señal de alerta de fraude.

“ ”, ya que las ofertas inferiores al promedio del mercado suelen ser una señal de alerta de fraude. Evitar dar pagos por adelantado sin la firma de un contrato de arrendamiento que especifique condiciones claras.

que especifique condiciones claras. Utilizar medios seguros de comunicación y no cerrar acuerdos por redes sociales ni aplicaciones de mensajería instantánea.

ni aplicaciones de mensajería instantánea. Proteger datos personales , no compartir información sensible o cuentas bancarias, hasta confirmar la legitimidad del arrendador y la propiedad.

, no compartir información sensible o cuentas bancarias, hasta confirmar la legitimidad del arrendador y la propiedad. Utilizar métodos de pago rastreables, como transferencias bancarias a cuentas que tengan el nombre del arrendador.

a cuentas que tengan el nombre del arrendador. Solicitar datos de contacto verificables como números telefónicos fijos o profesionales, dirección de oficina o referencias comprobables.

La Secretaría de Seguridad informó que, en caso de requerir orientación para realizar una denuncia o llamar a la Unidad de Policía Cibernética, este procedimiento es seguro y confidencial. Además, señaló que en esta ciberguía se puede consultar el apartado directorio, para consultar el número dependiendo de la entidad donde la persona habite.

La SSPC hizo un llamado a hacer uso responsable de la navegación en línea y a fortalecer la prevención de ciberdelitos a través de aplicaciones y redes sociales, que vulneran la seguridad de los usuarios.

