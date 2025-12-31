La nueva Ley de Rentas Justas, Asequibles y Razonables de la Ciudad de México se presentará al empezar 2026, para que sea de las primeras iniciativas que se discutan en el Congreso local, una vez que inicie el periodo de sesiones ordinarias que arranca en febrero, adelantó el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini.

Además, como parte de las medidas que se incluirán en ese paquete se contempla la adecuación a la regulación de las rentas temporales a través de plataformas digitales, tipo Airbnb, de tal forma que esté listo con miras al Mundial de Futbol 2026, cuando se espera la llegada de miles de visitantes.

“Hemos estado trabajando en el proyecto de la nueva Ley de Rentas Justas, Asequibles y Razonables. Se ha tomado la decisión de que se presente en las primeras semanas, o días, de 2026, a fin de que sea de las primeras iniciativas que se discutan en el periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero”, indicó.

En conferencia de prensa, el secretario de Vivienda detalló que una de las razones por las que se presentará el año entrante es porque se ha puesto “todo el cuidado necesario” en incluir distintas opiniones que se recabaron durante los foros que se realizaron en el contexto del Bando Uno, además de cuidar cómo se deberá aplicar el índice de precios de alquiler razonable.

No obstante, Inti Muñoz advirtió que la regulación de las rentas está vigente en el Código Civil —por lo que no pueden aumentar por encima del monto de la inflación—, de tal forma que lo que se agregará en la Ley de Rentas Justas “es un conjunto de medidas de refuerzo que, al darle valor de ley a esta política de estabilización del mercado de las rentas, hará que sea una legislación efectiva”, señaló.

Por lo que refiere a la regulación de plataformas como Airbnb, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó que “actualmente tenemos cierta regulación sobre estas plataformas, y lo que vamos a hacer es abrir el registro, que eso ya está regulado. Lo demás vendrá en la ley.

“Pero para el Mundial sí estamos preparados. Entonces, va a ser una de las primeras medidas que vamos a tomar a principios de año”, dijo.