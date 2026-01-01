La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reconoció que 2025 “estuvo caracterizado por momentos complejos y difíciles”, pero que también fue un año que trajo consigo la oportunidad de concretar cambios y ampliar oportunidades académicas para el fortalecimiento de la institución.

En un boletín publicado este primer día del año, la Máxima Casa de Estudios subrayó que inicia 2026 con la convicción de que el compromiso, la identidad y la unidad de la comunidad universitaria sigan siendo pilares para que, desde la autonomía, enfrenten retos de un “entorno cambiante e incierto”.

Resaltó que para el ciclo escolar 2025-2026, la UNAM incrementó en más de mil 500 los espacios adicionales en educación media superior, lo que permitirá atender a 35 mil 195 alumnos de nuevo ingreso en ese nivel.

“La gestión se ha centrado de manera especial en incrementar los espacios de formación académica con la convicción de que el conocimiento es hoy el factor más importante para impulsar el crecimiento económico y personal”, destacó.

Indicó que con este esfuerzo, la Universidad Nacional suma, en total, una población estudiantil de casi 380 mil alumnos, desde iniciación universitaria hasta posgrado.

Mencionó que también fue un año para atender demandas de bienestar emocional en su comunidad, pues se consolidó el Programa Universitario de Cuidado y Apoyo a la Salud Mental, así como los programas “Espora Psicológica”, “Salud Comunitaria” y el Programa Universitario Cultura de Paz.

Estos programas, agregó, van por fortalecer entornos sanos y empáticos donde el estudiantado pueda “desarrollar todo su potencial”.

La UNAM enfatizó que tiene como prioridad, asimismo, el apoyo integral a la comunidad estudiantil, por lo que para acompañar a los jóvenes universitarios se otorgaron más de 170 mil becas, incluyendo la nueva beca Ifigenia Martínez, nombrada así en honor a la lideresa de izquierda y fundadora del PRD, quien falleció el 5 de octubre de 2024.

“En suma, casi 280 mil estudiantes de la UNAM, desde bachillerato hasta posgrado, tienen alguna beca”, resaltó.

De acuerdo con el comunicado, el rector Leonardo Lomelí Vanegas, en un esfuerzo por consolidar una gobernanza más horizontal y participativa, impulsó reformas institucionales para responder a las necesidades de la comunidad en un entorno de cambio permanente.

“La Universidad Nacional Autónoma de México no se detiene. Durante 2026 continuará trabajando con responsabilidad, transparencia y cercanía con la comunidad para responder con firmeza y planeación estratégica a los retos del nuevo año. El compromiso de la comunidad seguirá formando personas egresadas e investigadoras que sigan aportando al desarrollo del país”, culminó.

Este 2025, cabe resaltar, la UNAM estuvo marcada por paros de actividades académicas en decenas de escuelas, desde bachilleratos hasta distintas Facultades de Estudios Superiores (FES), así como amenazas de supuestas bombas en planteles, pues la Fiscalía CDMX confirmó haber recibido al menos 19 denuncias por esto. A la vez, un estudiante fue asesinado en las instalaciones del CCH Sur el 22 de septiembre pasado, situación que generó desconfianza y temor en la comunidad.

