Creado por decreto del general Lázaro Cárdenas del Río, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) cumple 90 años, y bajo el lema “La Técnica al Servicio de la Patria”, actualmente tiene presencia en el 75% del territorio nacional.

Hoy en día, 666 docentes pertenecen al Sistema Nacional de Investigado - ras e Investigadores (SNII) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), de los cuales 30 son distinguidos como Investigadoras e Investigadores Nacionales Eméritos.

A través de un comunicado, la institución que dirige Alfonso Reyes Sandoval, mencionó que todos ellos y miles más han prestigiado mediante sus contribuciones al Instituto y lo han posicionado como una institución de excelencia en México y en otras latitudes.

“En este tiempo el IPN ha mostrado que la educación científica y tecnológica es parte medular del desarrollo del país. Los hijos de los trabajadores siguen siendo la razón de ser y para quienes fue creado. Por ello, para continuar como brazo tecnológico de México e impulsor de la capilaridad social”, dijo.

El IPN cuenta con 93 unidades académicas, ubicadas en 24 estados del país. La oferta educativa la conforman 293 programas académicos, de ellos 57 son de nivel medio superior, 82 de nivel superior y 154 de posgrado.

Y durante 90 años ha formado hombres y mujeres talentosos con conocimientos de vanguardia en los ámbitos educativo, científico y tecnológico, que se han convertido en aval para el reconocimiento nacional e internacional.

“Los logros institucionales pueden palparse en la infraestructura carretera, las presas, las instalaciones de la industria petrolera y eléctrica, los servicios de salud, las telecomunicaciones y prácticamente en todas las industrias; en los distintos sectores económicos y gubernamentales siempre destacan los egresados politécnicos”, mencionó.

Destacó que el IPN es protagonista de proyectos estratégicos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, como la conformación del primer auto eléctrico mexicano, Olinia; el Proyecto Kutsari, orientado al establecimiento del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores; y la Misión Satelital Ixtli, cuyo objetivo es conformar una constelación de satélites en órbita terrestre baja para la observación del territorio nacional.

“Los logros alcanzados en 90 años reflejan una vocación permanente por la innovación, la investigación científica y la vinculación con los sectores productivo y social, lo que impacta de manera directa en el crecimiento y el bienestar del país”, agregó.

