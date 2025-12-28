Un equipo de científicos de la UNAM halló, tras más de diez años de trabajo, una nueva especie de lagartija caimán, de nombre Gerrhonotus occidentalis, ubicada en el occidente de la República Mexicana.

El descubrimiento fue encabezado por Uri Omar García Vázquez, profesor de la FES Zaragoza, en colaboración con Adrián Nieto-Montes de Oca, maestro de la Facultad de Ciencias y John J. Wiens, investigador de la Universidad de Arizona.

Esta lagartija fue considerada parte de la especie lagartija caimán sureña Gerrhonotus liocephalus, debido a su gran parecido morfológico. Sin embargo, hay pequeñas diferencias en la estructura de las escamas y en los patrones de coloración, detalló la Máxima Casa de Estudios en un comunicado.

García Vázquez explicó que uno de los principales retos fue la escasez de ejemplares vivos y en buen estado, ya que muchos estaban muertos o atropellados, e incluso algunos carecían de cabeza, “una parte clave para el diagnóstico de las especies”. Por ello, confirmar que se trataba de una nueva especie representó dificultad para los investigadores.

El trabajo de campo fue realizado en la Reserva de la Biósfera Chamela-Cuixmala, donde el Instituto de Biología de la UNAM mantiene una estación que permitió recolectar nuevos ejemplares y obtener muestras genéticas.

Con el avance de los estudios, se reunió una serie de más de veinte individuos, incluyendo algunos depositados en colecciones científicas, lo que permitió una descripción formal y sólida de la nueva especie de lagartija caimán.

“Los análisis genéticos y genómicos finalmente demostraron que Gerrhonotus occidentalis es una especie distinta, sin relación directa con G. liocephalus”, subrayó la UNAM.

Nueva especie de lagartija caimán, de nombre Gerrhonotus occidentalis, ubicada en el occidente de la República Mexicana. Foto: UNAM

Nueva especie de lagartija caimán, con presencia en seis estados

El académico de la FES Zaragoza, Uri Omar García, expuso que esta lagartija se localiza solamente al occidente de México, pues específicamente su distribución se da en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, lo que lo convierte en especie endémica.

La lagartija, considerada de tamaño relativamente grande y robusta, mide entre 15 y 20 centímetros, mientras que la cola puede alcanzar hasta 30. En conjunto, la longitud total puede acercarse al medio metro.

Presenta una notable variabilidad en el patrón de coloración y diferencias sutiles entre machos y hembras, lo que dificultó su caracterización taxonómica. Además, se detalló que no es venenosa.

A diferencia de otras especies del mismo género, que suelen habitar bosques templados de pino o encino, la lagartija caimán recién descubierta vive principalmente en bosques tropicales caducifolios. La UNAM subrayó que estos ecosistemas se caracterizan por un clima cálido y una marcada estación seca, que ofrecen un ambiente singular donde el animal ha logrado adaptarse con éxito.

Tras hallazgo, UNAM llama a fortalecer educación ambiental

La UNAM aseguró que este descubrimiento representa un hito en la investigación de la biodiversidad mexicana que demuestra por qué México sigue siendo un referente en riqueza biológica.

Por ende, hizo un llamado a cuidar de estas lagartijas y de todos los organismos que comparten nuestro territorio, ya que “cada especie descrita es una pieza más del complejo mosaico natural de México, y conocerla es el primer paso para conservarla”.

Uri Omar García Vázquez pidió a la población que estos animales dejen de ser víctimas de prejuicios y mitos infundados, ya que a menudo son perseguidos o asesinados por miedo, debido a sus colores llamativos o porque se les confunde con serpientes.

“Además del trabajo científico, es esencial promover la educación ambiental y la difusión de conocimiento, para que la sociedad comprenda su importancia y contribuya a su protección”, dijo.

La Máxima Casa de Estudios resaltó que este hallazgo biológico ejemplifica el valor del trabajo científico paciente, la colaboración internacional y el uso de nuevas tecnologías genéticas.

Detalló que actualmente gracias al desarrollo de técnicas genómicas y genéticas, es posible analizar múltiples fragmentos del ADN para comprender con mayor precisión las relaciones evolutivas y los límites reales entre especies.

Estos métodos, agregó, han permitido descubrir organismos antes desconocidos y corregir clasificaciones antiguas, ofreciendo una visión más completa, precisa y dinámica de la diversidad biológica del planeta.

