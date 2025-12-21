Una población de ajolote del Altiplano (Ambystoma velasci), especie en peligro de extinción debido a la degradación de su hábitat, fue hallada por investigadores de la UNAM en un lago artificial del municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, tras 15 años de no tener ningún registro.

En un boletín publicado por la Máxima Casa de Estudios, Diego de Jesús Chaparro Herrera, quien encabezó el grupo de trabajo, resaltó que este descubrimiento implica la futura conservación de una especie amenazada de desaparecer.

Detalló que se han localizado hasta 50 ejemplares de ajolote del Altiplano en un lago artificial debido a que esta agua se utiliza para cultivo, lo que lo convierte en una especie de “refugio” al estar en propiedad privada a la que no entra gente. Esto, agregó, permite protegerlos junto con todo lo que hay a su alrededor, incluido el recurso hídrico.

Lee también Sin garras y con lesiones Profepa rescata a león amarrado a un árbol en Nayarit; inician investigación

Para el científico universitario, la aspiración es que se trate a la zona como Área Natural Protegida (ANP), para preservar esta especie junto con las que ahí se desarrollan. Además, considera imprescindible que se puedan dedicar recursos públicos para su protección, por parte de los gobiernos local, estatal y federal.

Tras el hallazgo, se analizaron parámetros físico-químicos del cuerpo de agua, desde porcentajes de oxígeno disuelto, acidez, conductividad, temperatura, sólidos suspendidos y disueltos, así como bacterias.

Chaparro Herrera indicó que en el conteo de los ejemplares se evaluó edad aproximada, sexo, estado de salud, peso y medidas. Y para evitar la captura de un mismo organismo, los especialistas observan las manchas que tienen en el costado izquierdo, pues son las “huellas digitales” del ajolote del Altiplano.

Lee también “No son mascotas, tu casa no es su casa”; Profepa pide evitar regalar animales silvestres en Navidad y Día de Reyes

La distribución de esta especie abarca ambientes de bosques templados, pastizales y arroyos de aguas frías en el centro de México, con registros de su hábitat en los estados de Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Morelos y Veracruz, principalmente.

Su nombre científico, Ambystoma velasci, le fue otorgado en honor al naturalista y pintor mexicano José Velasco Gómez. Aunque anteriormente sólo se le conservaba en zonas restringidas del Estado de México e Hidalgo, hoy puede hallarse en el norte del país hasta en los estados de Chihuahua y Durango.

El científico de la UNAM adelantó que esta especie será estudiada por un periodo de cuatro años. Durante la segunda fase del proyecto, se buscará realizar acciones, como las que se desarrollan en Xochimilco, para conservar a los organismos y a su ecosistema.

Lee también Cacomixtles, tlacuaches y mapaches, los “vecinos silvestres” a proteger; esto debes hacer si ves uno cerca, según Profepa

Diego de Jesús Chaparro recalcó que ya no hay quién se enfoque en esta especie y que en los cuerpos de agua donde se había reportado que habitaba, se realizaron análisis que arrojaron que las bacterias coliformes totales y fecales estaban fuera de las normas permitidas.

Por ende, puntualizó que es necesario disminuir los niveles de contaminación en el municipio, situación que requiere la participación de autoridades y agricultores para brindarles alternativas de cultivo y riego.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em