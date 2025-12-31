Creado por el Instituto de Matemáticas (IM) de la UNAM, el Laboratorio Nudos y Afectos tiene el propósito de relacionar esta ciencia con el arte y acercar a las personas de distintas comunidades a ambas disciplinas, aseguró el académico y divulgador de esa entidad universitaria, Darío Alatorre Guzmán.

“A lo largo del trabajo hemos comprobado que es posible atraer a más personas con una pieza artística o una exposición, que mediante una charla académica”, resaltó.

Abundó que el arte funciona como “un primer gancho” para despertar el interés por las matemáticas, pero también estas pueden ser parte de una experiencia estética al funcionar como fuente de recursos poéticos presentes en la vida cotidiana.

En este sentido, pormenorizó, los nudos aparecen como figuras familiares, con fuerte carga simbólica e histórica que permiten interpretaciones e investigaciones desde diversas disciplinas tanto científicas como artísticas. De esa manera, la matemática y el arte ofrecen lecturas complementarias de dichos objetos.

Por ejemplo, la topología, rama de las matemáticas, los estudia usando conceptos como “invariantes” y “transformaciones espaciales”, mientras que en el arte pueden interpretarse como metáforas de afectos, relaciones humanas y redes sociales, agregó Alatorre Guzmán.

Un pretexto poético

El Laboratorio Nudos y Afectos es un proyecto de investigación interdisciplinario y un espacio creativo, cuya primera experiencia concluyó con un mural colectivo de 32 piezas cerámicas en forma de nudos, creadas por estudiantes durante los festejos por el Día Internacional de las Mujeres en las Matemáticas que se celebra el 12 de mayo, el cual se instaló de forma permanente en la fachada del IM.

El matemático universitario detalló que esa actividad fue codirigida por Rocío Guerrero Marín, artista, educadora y colaboradora del proyecto.

Durante el taller se introdujo a las personas participantes en el estudio de los nudos matemáticos, los cuales no pueden deshacerse sin cortar sus extremos. Además, se explicaron nociones básicas sobre su estructura y las razones por las que despiertan interés en la topología y otras disciplinas.

En ese sentido, Rocío Guerrero subrayó que el Laboratorio es una obra participativa. El nudo conecta matemáticas, arte y afectos. Ayuda a pensar en las relaciones entre cuerpos y vínculos, además de abrir un espacio de creación compartida.

Estas figuras, precisó, han sido analizadas por las matemáticas –en particular en la rama de la topología–, pero también están en otras ciencias, así como en la historia y la cultura.

“La tomamos como un punto de encuentro entre las personas que participan en el taller y, de alguna manera, empieza a generarse una red entre ellas”, subrayó.

A decir de Guerrero Marín, esta iniciativa es un encuentro interdisciplinario entre arte y ciencia, un proyecto para divulgar las matemáticas; constituye una obra de arte de carácter participativo porque ofrece una metodología que invita a integrarse al proceso de creación colectiva.

Recordó que el nudo abre la puerta, más allá de lo que las matemáticas ofrecen, a diversas lecturas en contextos cotidianos y en numerosos ámbitos del arte, la poesía, la artesanía, etcétera.

En tanto, Darío Alatorre destacó que el Laboratorio ha tenido una recepción positiva entre comunidades artísticas y matemáticas, por lo que se han recibido invitaciones para replicar la experiencia.

Por ello, en 2026 se realizarán talleres en Oaxaca donde repetiremos la experiencia (taller de cerámica y obra colectiva) en la Unidad Oaxaca del IM, y en la Maison Poincaré, museo de matemáticas del Instituto Henri Poincaré en París.