Más Información
Tras el periodo vacacional de invierno, en el que las actividades escolares se suspendieron por las celebraciones de fin de año, comienza a surgir una de las dudas más frecuentes entre madres, padres y tutores: ¿cuándo regresan a clases los estudiantes de educación básica?
Conforme se acerca el final de las vacaciones de invierno, el regreso a clases cobra relevancia, ya que implica reorganizar rutinas familiares, horarios de trabajo, traslados y actividades diarias. Por ello, es fundamental conocer las fechas oficiales establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Lee también: Calendario 2026: estos serán todos los puentes y días festivos oficiales en México
¿Cuándo regresan a clases los alumnos de nivel básico?
De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán regresar a clases el próximo lunes 12 de enero.
Este regreso a las aulas será diferente al de años anteriores, ya que en ciclos pasados las clases se retomaban poco después del Día de Reyes.
¿Por qué se extendieron las vacaciones de invierno?
La SEP informó que el ajuste en el calendario escolar se debe a la realización de los Talleres Intensivos de Formación Continua, los cuales se llevarán a cabo del miércoles 7 al viernes 9 de enero.
Estas actividades están dirigidas exclusivamente al personal docente, directivo y administrativo, con el objetivo de fortalecer los procesos educativos antes del regreso de los estudiantes a las aulas.
Lee también: SEP anuncia Plan Integral del Bachillerato 2026; prevén más de 65 mil nuevos lugares
Próximos puentes y días feriados para estudiantes
Una vez iniciado el ciclo escolar, los alumnos de educación básica aún contarán con algunos días de descanso durante los meses de enero y febrero. Las fechas más cercanas son:
- Viernes 30 de enero de 2026, por la sesión del Consejo Técnico Escolar.
- Lunes 2 de febrero de 2026, por la Conmemoración de la Constitución Mexicana.
Cabe destacar que, a lo largo del año, los estudiantes de educación básica podrán disfrutar de al menos 7 fines de semana largos.
También te interesará:
Calendario 2026: estos serán todos los puentes y días festivos oficiales en México
¿Cuándo se quita el árbol de Navidad? Esta es la fecha tradicional
¡No tires tus muñecos de la Rosca de Reyes! Aquí te contamos cómo y dónde los puedes reciclar
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
akv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]