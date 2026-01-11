La Fiscalía General de la República (FGR), en causas penales diferentes, entregó en extradición al Gobierno de los Estados Unidos a tres hombres requeridos por su posible participación en el delito de homicidio.

De acuerdo a la FGR En el primer caso, Samuel Ibarra Cleto fue requerido por la Corte de Distrito del Condado de Harris, Texas, de acuerdo con las investigaciones tras una discusión, posiblemente disparó un arma de fuego en contra de una persona provocándole la muerte.

Por su parte, Francisco de Hoyos Moncada fue solicitado por la Corte del Distrito 111 del Condado de Webb, Texas, con base en los hechos que lo acusan de ser el autor de un homicidio al apuñalar a su cónyuge.

En la tercera causa penal, el Tribunal del Distrito 188 del Condado de Gregg, Texas, requirió a José Amaro Olivares, ya que posiblemente privó de la vida a una persona a quien le habría disparado con un arma de fuego.

Tras las gestiones de la FGR, el Gobierno de México concedió la extradición de los tres sujetos, por lo que se llevó a cabo su entrega en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a los agentes para su traslado.

