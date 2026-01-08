Cuernavaca, Mor.- La fiscal general de la república, Ernestina Godoy Ramos, presentó a María Esther Huerta Calderón como nueva delegada de la FGR en el estado de Morelos, tras la salida de Ulises Lara López para integrarse a las oficinas centrales de la dependencia.

En su visita al estado de Morelos, Godoy Ramos se reunió con los integrantes de la Mesa de coordinación estatal para la construcción de paz y seguridad, encabezada por el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, en las instalaciones de la FGR Morelos,

Maldonado Ceballos reiteró la disposición del Gobierno morelense para mantener una coordinación y fortalecer la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ernestina Godoy se reunió con autoridades de la Fiscalía General de Morelos este jueves 8 de enero de 2026. Foto: Especial

“Vamos por el camino correcto; el trabajo conjunto entre instituciones contribuye a la construcción de la paz”, expresó, al subrayar que el objetivo común es que a Morelos le vaya bien.

Durante la presentación de la nueva delegada, la titular de la FGR reconoció el esfuerzo coordinado que realizan las distintas dependencias federales y estatales en Morelos, el cual, afirmó, se refleja en avances significativos en materia de seguridad y procuración de justicia en la entidad.

Las parte acordaron reforzar el compromiso de las instituciones para consolidar los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad correspondientes a la atención de las causas de la violencia, el fortalecimiento y consolidación de la Guardia Nacional; impulso a las labores de inteligencia e investigación, así como la coordinación permanente en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas.

