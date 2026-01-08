Culiacán. - Se investiga si un menor de edad que logró ser detenido por elementos militares cuando huía junto con otras personas en una camioneta Nissan blanca de rediles que dejaron abandonada en la colonia Esthela Ortiz, con armas, cargadores, participo en un ataque a balazos contra una jovencita a la que lesionaron.

Las autoridades dieron a conocer que un grupo interinstitucional recibió un reporte del C-4i sobre un ataque a balazos contra una persona del sexo femenino en las cercanías de la colonia Plutarco Elías Calles, por lo que desplegaron un operativo de búsqueda de los presuntos agresores.

Personal militar acudió al sitio del atentado y le brindó atención médica a la joven Danna “N”, de 25 años, la cual quedó tirada a mitad de una de las calles, al presentar lesiones de arma de fuego en piernas y un brazo, por lo que después fue trasladada a un hospital para ser atendida por personal médico.

En tanto que otro grupo de elementos estatales y federales continuaron con la búsqueda de los presuntos agresores, los cuales fueron localizados cuando circulaban por una de las calles de la siguiente colonia Esthela Ortiz en la camioneta Nissan color blanca.

Durante la persecución los delincuentes dispararon contra las autoridades y luego abandonaron la unidad de redilas frente a la cancha deportiva de dicha colonia y corrieron entre las calles para evitar ser detenidos.

Uno de ellos, que intentó ingresar a una casa para ocultarse, fue alcanzado por personal del ejército y detenido, se trata de un menor de edad con identidad reservada. En el interior de la unidad se encontraron dos armas de fuego, cargadores y dinero en efectivo.

afcl/LL