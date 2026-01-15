Más Información

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

“Todavía no tenemos la propuesta”, dice Sheinbaum sobre la reforma electoral; no se le quita autonomía al INE, asegura

“Todavía no tenemos la propuesta”, dice Sheinbaum sobre la reforma electoral; no se le quita autonomía al INE, asegura

Ebrard asegura que México ya está en la revisión del T-MEC; prevé concluir el proceso el 1 de julio

Ebrard asegura que México ya está en la revisión del T-MEC; prevé concluir el proceso el 1 de julio

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

VIDEO: EU captura otro petrolero en el mar Caribe; continúa su campaña contra buques sancionados

VIDEO: EU captura otro petrolero en el mar Caribe; continúa su campaña contra buques sancionados

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Gusano barrenador ya alcanza a animales silvestres; aves, ciervo, búfalo y un primate, los afectados

Gusano barrenador ya alcanza a animales silvestres; aves, ciervo, búfalo y un primate, los afectados

Liberan a exrector; aún no se define su situación

Liberan a exrector; aún no se define su situación

PT cuestiona la reforma electoral de Morena, su aliado; “hay temas más importantes”, dicen

PT cuestiona la reforma electoral de Morena, su aliado; “hay temas más importantes”, dicen

Van por eliminar 132 pluris; convencerán a aliados

Van por eliminar 132 pluris; convencerán a aliados

¿Corina Machado le dará a Trump el Nobel de la Paz? Qué esperar de la reunión entre la opositora venezolana y el presidente de EU

¿Corina Machado le dará a Trump el Nobel de la Paz? Qué esperar de la reunión entre la opositora venezolana y el presidente de EU

Francia enviará más "medios terrestres, aéreos y marítimos" a Groenlandia, confirma Macron; será en "próximos días"

Francia enviará más "medios terrestres, aéreos y marítimos" a Groenlandia, confirma Macron; será en "próximos días"

Moscú.- El presidente de Rusia, , se solidarizó con en defensa de su soberanía e independencia, mientras el Ministerio de Exteriores ruso rechazó las amenazas que sufre la isla.

“Siempre hemos brindado y seguimos brindando asistencia y apoyo a nuestros amigos cubanos, y nos solidarizamos con su determinación de defender su e independencia con todas sus fuerzas”, dijo Putin en la ceremonia de presentación de de una treintena de embajadores, que tuvo lugar en el Gran Palacio del Kremlin.

Al dirigirse al nuevo jefe de la legación cubana, Enrique Orta González, el presidente ruso señaló que y Cuba están unidas por unas relaciones “verdaderamente sólidas y amistosas”.

Lee también

Miguel Díaz-Canel y Vladimir Putin, presidentes de Cuba y Rusia, respectivamente. Foto: EFE
Miguel Díaz-Canel y Vladimir Putin, presidentes de Cuba y Rusia, respectivamente. Foto: EFE

“La alianza ruso-cubana ha demostrado su valía y se basa en la sincera simpatía mutua de los pueblos de ambos países”, agregó.

Putin señaló que actualmente las partes están implementando proyectos conjuntos en sectores de “energía, metalurgia, infraestructura de transporte y medicina” y están ampliando los y humanitarios.

Mientras, la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó que Rusia sigue de cerca los acontecimientos en y el Caribe, y está “preocupada” por el aumento de las tensiones y la retórica bélica hacia la “amiga” Cuba.

Lee también

“Estamos convencidos de que el lenguaje del chantaje y las amenazas es simplemente inaceptable, especialmente en relación con la isla”, dijo Zajárova en rueda de prensa.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria; estos son los requisitos. Foto: Especial / SEP

SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria; estos son los requisitos

CURP biométrica ¿Cómo sacar cita para tramitarla Guía rápida para obtenerla en 2026. Foto: Especial

¿Necesitas la CURP biométrica en 2026? Así sacas cita y estos son los requisitos confirmados

Visa. Foto: iStock

¿De turista? ¿Trabajo? Todos los tipos de visa para viajar a Estados Unidos y su costo en 2026

Para trabajar como niñera Au Pair necesitas tramitar la visa J-1. Foto: iSrock

¿Cuáles son los costos y requisitos para ser niñera Au Pair en Estados Unidos en 2026?

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Costo de renovación de la visa americana en 2026: Requisitos y cómo hacer el trámite