Doha. —A primera hora del día, en el Museo de Arte Islámico, empieza a sonar el Himno Nacional Mexicano. Es una pequeña orquesta que por la noche ofrecerá un concierto en el recinto diseñado por el arquitecto I.M. Pei. Hace 30 años, el mexicano Ricardo Legorreta, junto con otros colegas del mundo, debatían quién debía diseñar este museo qatarí. Fue un concurso de arquitectura, como el que recién ganó la mexicana Frida Escobedo para diseñar la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar. Estos son apenas algunos de los hilos que han tejido la relación cultural entre México y Qatar y que en 2026 se fortalecerá, pues el país será invitado al programa Años de Cultura.

Years of Culture, su título original, es el programa con el que Qatar ha impulsado su diplomacia cultural desde 2012, con el anunció de que albergaría el Mundial de Futbol. Ahora, en el marco de una nueva edición de este evento, Qatar invita a dos de sus anfitriones: México y Canadá, y anuncia que habrá actividades adicionales con Estados Unidos (invitado en 2021).

“Queremos conectar con ustedes, queremos enseñar nuestra cultura y solidaridad entre Qatar y México. Creo que los mexicanos van a disfrutar mucho el próximo año”, dice a EL UNIVERSAL Mohammed Al Kuwari, exembajador de Qatar en México y asesor sobre Latinoamérica en Años de Cultura.

Obra de Leonora Carrington, también en la muestra Latinoamericano. Foto: Frida Juárez / EL UNIVERSAL

La amabilidad de la gente y la gastronomía son intereses que Al Kuwari quiere compartir con los habitantes de Qatar. “A los qataríes les interesa la cultura mexicana, como el mariachi, el Día de Muertos. México para nosotros es un país muy distante, está muy lejos y tiene la fama de ser un lugar peligroso, que de ahí es El Chapo, pero tras vivir seis años allá les digo que no, que es un país muy bonito”.

El programa cultural de México-Qatar se sigue trabajando, pero el exembajador comparte alguna de las ideas que le gustaría que se realizaran. Por ejemplo, un intercambio entre un cantante qatarí con uno mexicano, y es Carín León quien le viene primero a la mente al funcionario.

“Tenemos plan de exposiciones de museos en México, como del Museo Antropológico (de Qatar) y el Museo de Deportes 3,2,1. También la Filarmónica de Doha va a estar en México y acá van a venir la charrería y algunas exposiciones e intercambio de street art”, afirma Al Kuwari.

Dice que si tuviera que describir la relación entre México y Qatar con una palabra, sería “amor”. Cuando se le pregunta por las similitudes entre los países, destaca el comer arroz, los tacos al pastor por su origen árabe y el concepto de que “la jefa”, es decir la madre de familia, es muy importante: “Nosotros también nos reunimos acá cada fin de semana para comer con la jefa”, afirma.

Otras piezas de artistas mexicanos como Miguel Covarrubias y Nahui Olin, en la misma exposición. Foto: Frida Juárez / EL UNIVERSAL

Years of culture: diplomacia cultural

El futbol cambió a Qatar para siempre. El ser elegido como sede para el Mundial de 2022 no sólo obligó al país a modernizarse —una habitante que lleva 20 años en Doha recuerda que antes todo era desierto y sólo había un centro comercial— sino que también lo ha ayudado a ampliar sus horizontes.

Para esto han apostado por la cultura y por hacer diplomacia a través de ella:

“La cultura es central para el desarrollo de un país”, dijo Mohammed Saad A, Rumaihi, CEO de Qatar Museums, el pasado 10 de diciembre durante el Foro de Industrias Creativas que se organizó junto a Reino Unido —país invitado de Años de Cultura en 2013, con el que aún organizan actividades culturales. En ese mismo foro, Mohammad Al Emadi, director de Incubation & Venture Capital Investment de Qatar y Maha Ghanim Al Sulaiti, directora del museo de diseño M7, compartieron que el objetivo de Qatar es ser líder de la economía creativa y una incubadora de industrias creativas a nivel internacional.

Animalitoland, de Argentina, participó este año con arte en una zona residencial de Doha. Foto: Frida Juárez / EL UNIVERSAL

Al Kuwari explica que para Qatar el programa Años de Cultura es muy importante para conectar a su nación con otras de todo el mundo y “enseñar a los países que hay similitudes”.

Más allá de romper la barrera de los estereotipos y compartir conocimiento, Años de Cultura es un programa que también busca propiciar acuerdos económicos:

“Ambos países ganan, es mucho negocio”, afirma Al Kuwari.

“Hace mucho que estamos hablando con México sobre qué podemos hacer para tener un vuelo. Qatar tiene mucho interés en hacer un vuelo que sea Doha-Europa-México, porque México es para nosotros el hub para llegar a toda Latinoamérica. Queremos, pero no hemos podido porque hay un conflicto con Aeroméxico, porque con mucha competencia, los precios bajan”, reflexiona.

¿Qué esperar?

En 2025 los invitados a Años de Cultura fueron Argentina y Chile, donde destacó la exposición titulada Latinoamericano, para la que durante tres meses el museo argentino MALBA prestó al Museo Nacional de Qatar su importante colección de arte latinoamericano, con obra de los mexicanos Diego Rivera y Frida Kahlo.

Estas reuniones políticas y comerciales sucedieron en el marco de las actividades culturales, como las participaciones de los artistas callejeros Posh del Futuro (Chile) y Animalitoland (Argentina), que pintaban murales en una zona residencial de Doha, como parte del proyecto World Wide Walls.

“Los vecinos de acá me invitaron a tomar el té en su casa, cuando ellos respetan mucho su privacidad. Los del negocio de acá al lado me ayudaron a mover unas cosas. Nunca deja de sorprenderme cómo el arte hace que la gente conecte, aunque hablemos de otro idioma, la comida y la vestimenta sea distinta”, cuenta la artista Animalitoland.

Años de Cultura hasta ahora ha organizado más de 700 eventos de arte, cine y deportes. Ha establecido negocios con más de 30 ciudades de 20 países y instaurado colaboraciones con 180 instituciones culturales del mundo.