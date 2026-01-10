Más Información

Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención

Llega a Cuba buque con más de 80 mil barriles de petróleo de México; es descargado en la refinería Ñico López

Trump firma decreto para proteger ganancias por petróleo de Venezuela retenidas por EU; busca "promover objetivos de política exterior"

Gobierno de Nicaragua libera a "decenas" de presos políticos; ocurre tras algunas excarcelaciones en Venezuela

Marchan en CDMX para pedir liberación de Maduro; rechazan "imperialismo" estadounidense

Sheinbaum llama a la justa medianía tras polémica por viaje de Noroña

Rumbo al Mundial 2026, existe riesgo potencial de un atentado terrorista en México, advierten expertos; pide elevar seguridad

Gobierno eleva apuesta por desarme en México

Estudiantes del Conalep y TecNM obtienen primeros lugares en certámenes de innovación y robótica; compiten en Singapur, Japón y Ecuador

Roban información de agentes a fiscalía de Baja California

Oposición de Venezuela cuenta 17 presos políticos liberados en lento proceso de excarcelaciones; incluye a excandidato presidencial

VIDEO: Reemplazan bandera iraní en embajada de la República Islámica en Londres por una de la monarquía; siguen las protestas en Irán

El gobierno de excarceló a "decenas" de personas luego de que la embajada de Estados Unidos en Managua abogara por la liberación de presos políticos, según un comunicado oficial divulgado este sábado.

La misión diplomática de Washington en Managua aseguró el viernes en un mensaje en la red social X que mientras Venezuela ha liberado a "un gran número de presos políticos", en Nicaragua "más de 60 personas" seguían "injustamente detenidas".

En el sitio oficialista 19 digital, el gobierno nicaragüense anunció que "al conmemorarse 19 años" de presidencia de Daniel Ortega "regresaron a sus hogares y familias decenas de personas que estuvieron en el sistema penitenciario nacional".

