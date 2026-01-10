Gobierno de Nicaragua libera a "decenas" de presos políticos; ocurre tras algunas excarcelaciones en Venezuela

El gobierno de Nicaragua excarceló a "decenas" de personas luego de que la embajada de Estados Unidos en Managua abogara por la liberación de presos políticos, según un comunicado oficial divulgado este sábado.

La misión diplomática de Washington en Managua aseguró el viernes en un mensaje en la red social X que mientras Venezuela ha liberado a "un gran número de presos políticos", en Nicaragua "más de 60 personas" seguían "injustamente detenidas".

En el sitio oficialista 19 digital, el gobierno nicaragüense anunció que "al conmemorarse 19 años" de presidencia de Daniel Ortega "regresaron a sus hogares y familias decenas de personas que estuvieron en el sistema penitenciario nacional".

Lee también Denuncian detención arbitraria de al menos 60 personas en Nicaragua; celebraron en redes sociales captura Maduro

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc