La alcaldía Cuauhtémoc convocó a comerciantes a participar en siete romerías que se llevarán a cabo en la demarcación durante este 2026.

Se trata de las romerías del Día de la Candelaria, San Valentín, del Niño, de la Madre, Fiestas Patrias, de Muertos, Navideña y de Reyes.

Según lo publicado en la Gaceta Oficial, en estos espacios únicamente se podrán vender artículos alusivos a dichas festividades.

La venta para estas romerías será de lunes a domingo en un horario de 8:00 a 23:30 horas.

El documento señala que queda prohibido vender bebidas alcohólicas, explosivos, artículos ilícitos y continuar operando una vez concluida la vigencia de los permisos.

Lee también: Mundial 2026: CDMX lanzará campaña para advertir a turistas sobre prohibición de vapeadores; buscan garantizar que se cumpla con disposición

Indica que los interesados deberán presentar su solicitud en la Ventanilla Única de Trámites de la alcaldía Cuauhtémoc con identificación oficial, Cédula de Empadronamiento, comprobante de domicilio, entre otros.

¿Cuándo se llevarán a cabo estas romerías?

Día de la Candelaria : Se realizará del 23 de enero al 3 de febrero de 2026.

: Se realizará del 23 de enero al 3 de febrero de 2026. Día de San Valentín : Del 5 de enero al 15 de febrero de 2026.

: Del 5 de enero al 15 de febrero de 2026. Día del Niño: Del 16 de abril al 1 de mayo de 2026.

Lee también: Secretario de Movilidad de CDMX y Alianza de Tranviarios se reúnen; amagan con realizar huelga en Trolebús, Tren Ligero y Cablebús

Día de la Madre : Se llevará a cabo del 2 al 11 de mayo de 2026.

: Se llevará a cabo del 2 al 11 de mayo de 2026. Fiestas Patrias : Del 20 de agosto al 16 de septiembre de 2026.

: Del 20 de agosto al 16 de septiembre de 2026. Día de Muertos : Del 5 de octubre al 3 de noviembre de 2026.

: Del 5 de octubre al 3 de noviembre de 2026. Navideña y de Reyes: Se realizará del 15 de noviembre de 2026 al 7 de enero de 2027.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr