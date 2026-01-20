La alcaldía Cuauhtémoc informó que suspendió un evento que se llevaba a cabo en la colonia Doctores, del que además se desalojaron a 500 personas, por no cumplir con las medidas necesarias para inhibir el ruido y las vibraciones.

"Los responsables del evento no contaban con las medidas necesarias para inhibir el ruido y las vibraciones, generando afectaciones a la tranquilidad de las y los vecinos de la zona", indicó.

En un comunicado, señaló que, derivado de quejas vecinales recibidas a través de redes sociales y en atención inmediata a las mismas personal de la Subdirección de Verificaciones y Reglamentos, realizó una visita de verificación el inmueble ubicado en Doctor Carmona y Valle número 147, donde encontró las irregularidades.

"Estas acciones refrendan el compromiso de la administración encabezada por la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, con el orden, la legalidad y la seguridad de las vecinas y vecinos de la demarcación", indicó.

