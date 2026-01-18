Más Información

Al monitorear los principales destinos, el sistema de la Secretaría de Turismo (Sectur) encontró que los hoteles establecidos en el país recibieron a 52.7 millones de turistas nacionales entre enero y octubre pasado, 100 mil por debajo del mismo periodo de 2024.

En tanto, el consumo de los turistas mexicanos disminuyó 2.1% durante la primera mitad del año pasado en comparación con el mismo periodo de 2024.

El mercado nacional sufre una pérdida de dinamismo que es posible atribuir al debilitamiento de la economía, la inflación en los bienes y servicios turísticos, así como a las condiciones de inseguridad en algunos sitios y en sus vías de acceso, explicaron analistas del Grupo Empresarial Estrategia (Gemes).

“Atender los puntos débiles de nuestro turismo, especialmente los relacionados con la seguridad, la promoción y la innovación, deben ser prioritarios en la agenda de acciones a llevar a cabo en el año que comienza”, indicaron.

Desde su punto de vista, instrumentar una estrategia nacional de seguridad para los destinos y poner en práctica un modelo de atención y gestión de crisis deben figurar como prioridades de la agenda turística de los próximos años.

Destacaron que está pendiente la actualización del marco jurídico que regula al sector turismo para impulsar la competitividad y proyectar a los destinos del país.

En su opinión, la modernización de la legislación y normatividad acorde a los grandes cambios económicos, sociales y tecnológicos es indispensable para fomentar la innovación e incrementar la capacidad de la actividad turística para enfrentar los retos del futuro.

En cuanto al turismo internacional, los expertos de Gemes señalaron que los resultados del año pasado muestran que crece de forma dispareja y desequilibrada, con un mayor dinamismo en los segmentos de menor gasto promedio como el fronterizo y los excursionistas, en tanto que los visitantes que arriban por avión llevan dos años seguidos de desempeño desfavorable.

