No se pueden condicionar los votos del PT para aprobar la reforma electoral, como advirtió el diputado Reginaldo Sandoval, refirió la senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado.

"Me parece que no estamos en condiciones de advertirle absolutamente a nadie, no hay necesidad de hacerlo, somos amigos, somos aliados, somos compañeros y camaradas de este proyecto de transformación en el país. Reginaldo tiene todo el derecho de expresarse como él decida hacerlo, pero yo creo que estamos en una etapa constructiva y que el saldo ha sido extraordinariamente favorable, particularmente para las mexicanas y mexicanos", dijo Bañuelos.

La senadora petista contravino lo que declaró su compañero de partido, y coordinador del PT en la Cámara de Diputados, el pasado 15 de enero, cuando dijo: “somos 500 diputados en esta Cámara. Para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores, ¿cuántos tiene Morena? 253. ¿Faltan? Sí, faltan. Si se suma el Partido Verde, no da, si se suma PT, no da”.

La senadora Geovanna Bañuelos afirmó que el PT aún no ha hecho propuestas para la reforma electoral, en las reuniones que han sostenido sus dirigentes con los integrantes de la Comisión Presidencial.

"Nuestras propuestas aún no las hemos planteado en la mesa, sería inapropiado que lo hiciéramos a través de los medios de comunicación, esperamos meses para ser convocados a esta mesa, por fin estamos incorporados a ella y en las próximas semanas, conforme vaya surgiendo este debate, no tengan duda que lo habremos de informar", expresó.

También negó que haya un rompimiento con Morena o la presidenta Claudia Sheinbaum, por la reforma electoral.

“Ratificamos a nuestra Presidenta el respaldo absoluto… y le expresamos nuestro interés de que sigamos construyendo juntos. El Partido del Trabajo es fundador de este movimiento y seguiremos participando activamente en él”, afirmó.

Por el contrario, la semana pasada, Reginaldo Sandoval cuestionó la necesidad de una reforma electoral y dijo que hay temas más importantes que la Presidencia debería abordar, como los “movimientos tectónicos geopolíticos del mundo”.

“México lo que requiere ahorita es unidad, porque está frente a los movimientos tectónicos geopolíticos del mundo. Tenemos un vecino con el que vamos en el sentido opuesto. Si nosotros estamos ahorita en el poder, tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y ganamos por la vía de la elección el Poder Judicial, ¿habrá necesidad de una reforma?”, dijo.

