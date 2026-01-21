La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que “ya vamos a enviar muy pronto” la reforma electoral y aseguró que es “es una decisión” a partir de los foros que se hicieron en todo el país.

En su conferencia mañanera de este miércoles 21 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada si recibiría a los líderes del Partido Verde y del Partido del Trabajo, tal como se ha encontrado con los coordinadores de Morena.

—“¿Entonces, definitivamente, no los recibirá al Verde y al PT?”, se le preguntó.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera de este 21 de enero del 2026 (21/01/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

—“Los he recibido en otras ocasiones, pero no es para decir: ´a ver, cómo le hacemos para que ustedes estén de acuerdo con la reforma´. No, los hemos recibido para la agenda legislativa, sí los hemos recibido en otras ocasiones.

“Y la Secretaría de Gobernación, con la Comisión que nombré, están hablando con diferentes sectores; con el INE, también hizo su propuesta, también están hablando con ellos”, respondió.

“Por supuesto que se va a enviar al Congreso, ya depende del Congreso si la aprueba o no se aprueba. Nosotros vamos a enviar una propuesta responsable”, dijo.

La titular del Ejecutivo federal refirió que es importante que la gente conozca si en las campañas se utiliza inteligencia artificial, por lo que se contempla en la propuesta de reforma electoral.

Insistió Sheinbaum en que la gente plantea la disminución de los montos de lo que cuesta la elección y los partidos políticos; mayor democracia; y el tema de la representación proporcional.

“Sobre todo, no les gusta a la gente las listas de gente que no conoce y que por el porcentaje queden como diputados”, dijo al destacar que también es relevante el tema de los mexicanos en el exterior y la democracia participativa.

